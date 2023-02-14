Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Вона повідомила, що українські сили оборони знищують ворога на островах неподалік Херсонщини.
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Гуменюк повідомила, що ворог постійно намагається просунути на острови в гирлі Дніпра свої сили, розгорнути там спостережні пости та перебазувати боєзапаси.
ЗСУ відпрацювали по ворогові
За минулу добу контрбатарейна робота українських підрозділів знищила склад боєприпасів на одному з островів, спостережний пункт та блокпост. Також знищено позицію розгортання ворожого підрозділу.
Наша авіація та артилерія відпрацювали по островах і ми продовжуємо стверджувати, що панування ворога там немає. Вони намагаються облаштуватися, але ми туди досягаємо,
– наголосила Гуменюк.
Росіяни зазнають втрат на півдні: останнє
- Збунтувавшись проти військового порядку, російський окупант на Херсонщині підірвав командира гранатою, він лишився без обох ніг. Також відомо ще про трьох загиблих та вісім поранених.
- Силам оборони на Херсонщині було знищено 3 установки типу "Град", якими росіяни обстрілювали Херсон. Також наші військові знищили до 4 одиниць важкої ствольної артилерії.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці відбулося влучання в яхт-клуб, де любили відпочивати російські офіцери. Інформацію про загиблих приховують.