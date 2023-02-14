Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Вона повідомила, що українські сили оборони знищують ворога на островах неподалік Херсонщини.

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Гуменюк повідомила, що ворог постійно намагається просунути на острови в гирлі Дніпра свої сили, розгорнути там спостережні пости та перебазувати боєзапаси.

ЗСУ відпрацювали по ворогові

За минулу добу контрбатарейна робота українських підрозділів знищила склад боєприпасів на одному з островів, спостережний пункт та блокпост. Також знищено позицію розгортання ворожого підрозділу.

Наша авіація та артилерія відпрацювали по островах і ми продовжуємо стверджувати, що панування ворога там немає. Вони намагаються облаштуватися, але ми туди досягаємо,

– наголосила Гуменюк.

Гуменюк про ситуацію на південному фронті: дивитись відео