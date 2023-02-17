Загарбники накривають місто вогнем, оскільки лютують, бо понад пів року не можуть захопити його. Росіяни кидають туди багато живої сили, але українські бійці мужньо тримають оборону.

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Гатили з "Градів"

Росіяни обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Снаряди вкотре прилетіли у житловий квартал.

Від атаки ворога загинули троє мирних чоловіків та двоє жінок. Їм було від 32 до 66 років. Крім того, 9 людей зазнали осколкових поранень різного ступеню тяжкості. Обстріли пошкодили багато житлових будинків.

Скільки людей залишилось у Бахмуті

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що в Бахмуті залишаються 6 тисяч цивільних. Вона вкотре закликала людей не наражати себе на небезпеку та евакуюватись.

Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись,

– сказала Верещук.

Чиновниця пояснила, що жителі створюють додаткові проблеми та ризики всім людям, які намагаються їй допомагати. Мовиться про військових, правоохоронців та волонтерів.

Крім того, люди можуть заважати працювати в Бахмуті нашим силам оборони, оскільки вони мусять постійно зважати на безпеку жителів.