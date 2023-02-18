В Германии 18 февраля состоялась Мюнхенская конференция, на которой высокопоставленные чиновники стран Запада высказывались по разным вопросам. Собственно, изрядную реакцию публики вызвал ответ Энтони Блинкена на вопрос о будущей речи Байдена в Польше. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.

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В любом случае от Байдена следует ожидать мощной речи

По-видимому, пока неизвестно в деталях, о чем будет говорить американский лидер в Польше. Именно поэтому госсекретарь США решила ответить на вопросы журналистки очень обтекаемо.

Я очень хочу подчеркнуть, что президент будет иметь очень важную речь в Польше на следующей неделе… Никогда не лезьте впереди своего босса, он все скажет сам,

– не без иронии сказал Блинкен и весь зал стал смеяться.

Затем он предположил, что Байден, вероятно, будет говорить о роли Запада, которую он играет в течение последнего года. Кроме того, Блинкен вспомнил свои слова о том, что США должны придерживаться договоров безопасности относительно Украины, чтобы как можно скорее наступил мир.

В то же время, на этот же вопрос журналистки лаконично после Блинкена ответил глава Министерства иностранных дел нашего государства.

Я верю, что эта речь Байдена будет очень впечатляющей и будет иметь последствия для Путина,

– констатировал Кулеба и в зале снова зазвучали овации.

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