В Германии 18 февраля состоялась Мюнхенская конференция, на которой высокопоставленные чиновники стран Запада высказывались по разным вопросам. Собственно, изрядную реакцию публики вызвал ответ Энтони Блинкена на вопрос о будущей речи Байдена в Польше. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.
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В любом случае от Байдена следует ожидать мощной речи
По-видимому, пока неизвестно в деталях, о чем будет говорить американский лидер в Польше. Именно поэтому госсекретарь США решила ответить на вопросы журналистки очень обтекаемо.
Я очень хочу подчеркнуть, что президент будет иметь очень важную речь в Польше на следующей неделе… Никогда не лезьте впереди своего босса, он все скажет сам,
– не без иронии сказал Блинкен и весь зал стал смеяться.
Затем он предположил, что Байден, вероятно, будет говорить о роли Запада, которую он играет в течение последнего года. Кроме того, Блинкен вспомнил свои слова о том, что США должны придерживаться договоров безопасности относительно Украины, чтобы как можно скорее наступил мир.
В то же время, на этот же вопрос журналистки лаконично после Блинкена ответил глава Министерства иностранных дел нашего государства.
Я верю, что эта речь Байдена будет очень впечатляющей и будет иметь последствия для Путина,
– констатировал Кулеба и в зале снова зазвучали овации.
Украине нужно оружие, чтобы победить Россию
- Во время этого мероприятия выступали другие высокопоставленные чиновники разных стран Европы. Среди них – премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он отметил, что Украине нужны дальнобойные боеприпасы и системы ПВО.
- Кроме того, с его слов понятно, что Лондон готов поддержать партнеров, которые намерены передать нам истребители.
- Однако политолог Николай Давыдюк считает, что Запад тормозит процесс со снабжением нас летательными аппаратами потому, что боится эскалации войны. По его словам, НАТО все еще опасается ударов России по странах-членах Альянса.