В субботу, 18 февраля, в немецком городе Мюнхене состоялась конференция, на которой нынешний глава правительства Британи Риши Сунак призвал поддерживать Украину больше. Он акцентировал на том, что НАТО должно удвоить поддержку нашего государства, ведь это гарантирует мир в Европе, информирует 24 Канал со ссылкой на запись трансляции мероприятия.

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Оружие поможет Украине отразить российскую агрессию

Со слов британского премьера понятно, что самым главным на повестке дня является вопрос о передачи нам вооружения. В частности, речь идет о танках, системах ПВО и артиллерии.

В то же время, он констатировал, что хотя Украина не является членом НАТО, однако Альянс должен сделать все, чтобы мы получили долгосрочные гарантии безопасности. Собственно, истребители являются также оружием, которое будет способствовать победе нашего государства.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе мы соберем наших друзей и союзников, чтобы начать строить эти долгосрочные гарантии. Нашей целью должно быть создание новой хартии в Вильнюсе, чтобы помочь защитить Украину от грядущей российской агрессии,

– заметил высокопоставленный чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что весь мир должен прилагать усилия к тому, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления против Украины.

Международный порядок, установленный после Второй мировой, не работает

Следует сказать, что во время своего выступления Сунак также упомянул о международных соглашениях, заключенных после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Собственно, с его слов можно подытожить, что Западу следует пересмотреть те договора, которые функционировали до сих пор, ведь они показали свою неэффективность.

Россия также должна быть привлечена к ответственности за ужасные разрушения, которые она нанесла… Договоры и соглашения эпохи после холодной войны потерпели крах, поэтому нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности,

– проинформировал Сунак.

В то же время, он не мог не вспомнить о зверствах россиян в Киевской области и других регионах после 24 февраля. Как отметил Сунак, Международный уголовный суд должен расследовать эти дела.

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Украина благодарна Британии за поддержку

В своих социальных сетях на заявления премьер-министра Великобритании отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что гарантии безопасности для Украины являются также инструментом защиты самой Европы. Кроме того, он в очередной раз поблагодарил Сунака за поддержку.