20 – 22 лютого Джо Байден перебуватиме в Польщі. Дуда розповів, що очікує від візиту лідера США.

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Дуда розкрив деталі візиту Байдена до Польщі

Президент Польщі наголосив, що це дуже важливий візит і дуже важливий сигнал. Також він зазначив, що це вже другий візит Байдена до Польщі з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Цей приїзд є великим жестом президента США як щодо України, так і щодо нас – східного флангу Північноатлантичного Альянсу. Президент Байден показує, що Америка відчуває відповідальність за безпеку нашої частини Європи. Своєю присутністю він також демонструє, що підтримує захисників України, а тому це дуже важливий момент,

– наголосив Дуда.

Президент Польщі пригадав, що минулого разу Байден відвідав в Жешув, аби на власні очі побачити все, що відбувається неподалік польсько-українського кордону. Також тоді він зустрівся у Варшаві з біженцями з України та розмовляв з ними, пригадує Дуда.

"Те, що він повертається до Польщі, дуже важливо. Я вірю, що це зміцнить нас ще більше в майбутньому", – заявив Дуда.

Які міста в Польщі відвідає Байден

Журналісти запитали Дуду, чи відвідає цього разу президент США Жешув. На що він відповів: "Пробачте, не можу розкривати такі деталі".

Дуда запевнив, що лідер США буде в Польщі, у Варшаві, де відбудеться офіційна частина візиту.

Ми очікуємо також на зустріч президента Джо Байдена з лідерами країн Центральної Європи, так званої "Бухарестської дев'ятки". Ми обговорюватимемо безпекову ситуацію в нашій частині Європи, і, звичайно, те, яким чином далі підтримувати Україну,

– сказав він.

Що відомо про візит Байдена до Польщі

Посольство США у Варшаві написало, що 20 – 22 лютого президент США Джо Байден відвідає Польщу. Там американський лідер виступить з промовою, у якій буде підіймати такі теми:

як США згуртували світ навколо підтримки народу України;

щодо готовності американської влади продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно.

На брифінгу 17 лютого представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця промова, ймовірно, міститиме послання до Владіміра Путіна.

Чи зустрінеться Байден у Польщі з Володимиром Зеленським – читайте за посиланням.