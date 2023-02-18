20-22 февраля Джо Байден будет находиться в Польше. Дуда рассказал, что ожидает визита лидера США.

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Дуда раскрыл детали визита Байдена в Польшу

Президент Польши подчеркнул, что это очень важный визит и очень важный сигнал. Также он отметил, что это уже второй визит Байдена в Польшу с момента полномасштабного вторжения России.

Этот приезд является большим жестом президента США как по Украине, так и по отношению к нам – восточному флангу Североатлантического Альянса. Президент Байден показывает, что Америка чувствует ответственность за безопасность нашей части Европы. Своим присутствием он также демонстрирует, что поддерживает защитников Украины, а потому это очень важный момент,

– подчеркнул Дуда.

Президент Польши вспомнил, что в прошлый раз Байден посетил Жешув, чтобы собственными глазами увидеть все, что происходит неподалеку от польско-украинской границы. Также он встретился в Варшаве с беженцами из Украины и разговаривал с ними, вспоминает Дуда.

"То, что он возвращается в Польшу, очень важно. Я верю, что это укрепит нас еще больше в будущем", – заявил Дуда.

Какие города в Польше посетит Байден

Журналисты спросили Дуду, посетит ли президент США Жешув. На что он ответил: "Извините, не могу раскрывать такие детали".

Дуда заверил, что лидер США будет в Польше, Варшаве, где состоится официальная часть визита.

Мы ожидаем также встречи президента Джо Байдена с лидерами стран Центральной Европы, так называемой "Бухарестской девяткой". Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы, и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину,

– сказал он.

Что известно о визите Байдена в Польшу

Посольство США в Варшаве написало, что 20-22 февраля президент США Джо Байден посетит Польшу. Там американский лидер выступит с речью, в которой будет поднимать следующие темы:

как США сплотили мир вокруг поддержки народа Украины;

о готовности американских властей продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется.

На брифинге 17 февраля представитель администрации президента США по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эта речь, вероятно, будет содержать послание Владимиру Путину.

Встретится ли Байден в Польше с Владимиром Зеленским – читайте по ссылке.