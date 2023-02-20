Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, если бы Лукашенко имел большое желание воевать или ему приказал бы Владимир Путин, он бы присоединился к войне сразу в момент полномасштабного вторжения.

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Лукашенко воздерживается от участия в войне, но помогает России

Иван Ступак подчеркнул, что у Путина пока нет такого давления на Лукашенко, которое бы заставляло его полностью подчиняться путинским приказам. Если бы такое давление было, Лукашенко уже направил бы свои войска на войну.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси постоянно критикует Владимира Зеленского, европейских и американских политиков и заявляет о поддержке России, но, по словам Ступака, он еще не сделал реальные шаги, чтобы принять участие в войне.

Да, есть моменты с передачей военной техники России, есть моменты обучения россиян в Беларуси – это все есть, но прямо он не участвует.

– сказал Иван Ступак.

Эксперт Украинского института будущего также отметил, что Лукашенко, несмотря на обещание съездить в Крым, так этого и не сделал.

"Он реально еще не съездил в Крым, хотя обещал поехать в Крым и признать его российским. Он же не поехал в Крым, его ведь там не было. Это больше бумажный пузырь, который угрожает всем, но на самом деле на его месте нет ничего серьезного", – отметил Иван Ступак.

Сможет ли Беларусь производить самолеты для России

На встрече со своим коллегой – диктатором Владимиром Путиным, Лукашенко говорил о возможности Беларуси присоединиться к совместному производству штурмовиков и, что, вроде как, у Беларуси есть мощности для этого.

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Экс-сотрудник СБУ не уверен, что Беларусь имеет такие возможности, поскольку для того, чтобы восстановить потери российских самолетов в войне с Украиной, нужно производить по меньшей мере 10 единиц в месяц. Если им действительно удастся добиться таких масштабов, то для восстановления всех потерь понадобится минимум один год.

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Иван Ступак сравнил заявления Лукашенко о готовности производить самолеты с заявлениями России о готовности производить собственные автомобили, которые на самом деле оказались китайскими с криво наклеенным логотипом российского производителя.

Сколько самолетов имеет Россия

Иван Ступак отметил, что данные о том, что Россия имеет на балансе 1500 единиц самолетов, может соответствовать действительности, но часть из них может быть в неисправном состоянии, а другая часть сугубо обучающая.

"Не все же летает. Полторы тысячи, возможно, есть, они есть на балансе, но часть может быть без шасси, без крыльев, но они еще считаются реальными. Определенная часть является учебно-тренировочными. Я уверен, что остается небольшая часть, которая может быть по-настоящему применена против Украины", – сказал Иван Ступак.

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