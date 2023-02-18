Об этом 24 Каналу рассказал Павел Латушко – заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси. По его словам, сам Лукашенко очень боится решительных шагов.

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Какая позиция у Лукашенко по поводу войны

Павел Латушко объяснил, что нужно понять, что не совсем активное участие Лукашенко в российско-украинской войне на самом деле не его награда. Это если рассматривать сценарий вхождения Вооруженных сил Беларуси на территорию Украины.

К тому же он стойко стоит как юноша на допросе перед президентом России Владимиром Путиным и защищается всеми возможными способами.

Просто и Путин дает себе отчетность в том, что направление Вооруженных сил Беларуси сегодня в сторону Украины создает потенциальную катастрофическую ситуацию в Беларуси.

– заметил он.

По его мнению, все дело в поддержке народа.

Павел Латушко рассказал, что будет означать для Беларуси открытое вступление в войну: смотрите видео

Какая позиция у белорусов

Заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси рассказал, что невозможно сегодня представить, чтобы в Минске на стадионе или на главной площади могли бы собрать митинг поддерживающие войну, как это делает Путин в России.

"Там есть административный ресурс, но так же мы понимаем позицию российского общества, выступающего за войну", – отметил он.

По его словам, непонятно, сколько еще нужно привезти мертвых солдат, чтобы россияне как-то протрезвели.

"Что касается Беларуси, то они не соберут этот митинг, даже если Путин приедет", – убежден Латушко.

Он объяснил, что недовольство белорусского народа угрожает Лукашенко. Совершенно неправильно утверждать, что благодаря умениям хитрить самопровозглашённому руководителю Беларуси до сих пор удавалось избегать давления со стороны Путина.

Не уйдет он в Украину. Единственное, о чем могли бы идти торги – это то, что на территории Беларуси размещены ракетные установки России, военно-космические силы: самолеты, истребители,

– рассказал он.

По его мнению, в ближайшее время мы увидим, на сколько Лукашенко контролирует эту ситуацию или сколько Путину необходим будет этот ресурс.

"Давайте не будем готовить Лукашенко к государственной награде. У меня такое впечатление, что скоро ему Нобелевскую премию мира выдадут за то, что он так упорно противостоит Путину", – призвал Латушко.

По его словам, нужно взвешенно оценивать ситуацию.

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