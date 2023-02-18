Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, Лукашенко и на этот раз поехал в Россию за деньгами, потому что в Беларуси огромный "бюджетный кризис".
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Интересная деталь в заявлении Лукашенко
Кроме того, накануне визита к российскому диктатору Лукашенко специально публично озвучил позицию вступления белорусских военных в войну против Украины.
На пресс-конференции перед поездкой Лукашенко прямо очертил публичную позицию, что белорусская армия вступит в войну только в одном случае – если украинская армия нападет на его людей,
– сказал Шейтельман.
По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси специально употребил такую формулировку. То есть даже если бы Украина начала обстреливать российских военных и их базы на территории Беларуси, то Лукашенко все равно не вступит в войну.
"Нельзя сказать, что Лукашенко потерял какую-то степень независимости. Все, что можно было, он потерял давно, но последнее не отдает", – подытожил политтехнолог.
Шейтельман о вступлении Беларуси в войну: смотрите видео
Участие Беларуси в войне против Украины: последние новости
- Путин продолжает давить на Лукашенко, чтобы его армия вступила в войну против Украины. Белорусский диктатор не будет следовать указаниям Путина потому что знает, что ему за это ничего не будет.
- Российский оппозиционный журналист Майкл Наки отметил, что Путину невыгодно отстранять Лукашенко от власти, потому что это покажет россиянам, что диктаторы не вечны. По мнению Наки, диктаторы зависят друг от друга, поэтому Лукашенко понимает, что может ничего не делать, и ему за это ничего не будет.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщил, что белорусы пытаются воздержаться от присоединения к войне против Украины. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией на границе.
- Следует заметить, что Россия неоднократно пугала мир наступлением со стороны Беларуси. Однако аналитики американского Института изучения войны заявили, что самый "опасный сценарий действий нового нападения" врагов с территории Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным.