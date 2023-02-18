Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, Лукашенко й цього разу поїхав до Росії за грошима, бо в Білорусі величезна "бюджетна криза".
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Цікава деталь у заяві Лукашенка
Окрім того, напередодні візиту до російського диктатора Лукашенко спеціально публічно озвучив позицію щодо вступу білоруських військових у війну проти України.
На пресконференції перед поїздкою Лукашенко прямо окреслив публічну позицію, що білоруська армія вступить у війну лише в одному випадку – якщо українська армія нападе на його людей,
– сказав Шейтельман.
На його думку, самопроголошений президент Білорусі спеціально вжив таке формулювання. Тобто навіть якщо Україна почала б обстрілювати російських військових та їхні бази на території Білорусі, то Лукашенко все одно не вступить у війну.
"Не можна сказати, що Лукашенко втратив якийсь ступінь незалежності. Все що можна було, він втратив давно, але останнє не віддає", – підсумував політтехнолог.
Шейтельман про вступ Білорусі у війну: дивіться відео
Участь Білорусі у війні проти України: останні новини
- Путін продовжує тиснути на Лукашенка, щоб його армія вступила у війну проти України. Білоруський диктатор не буде виконувати вказівок Путіна, бо знає, що йому за це нічого не буде.
- Російський опозиційний журналіст Майкл Накі зазначив, що Путіну невигідно усувати Лукашенка від влади, бо це покаже росіянам, що диктатори не вічні. На думку Накі, диктатори залежать один від одного, тому Лукашенко розуміє, що може нічого не робити і йому за це нічого не буде.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк повідомив, що білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією на кордоні.
- Варто зауважити, що Росія неодноразово лякала світ наступом зі сторони Білорусі. Проте аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що найбільш "небезпечний сценарій дій нового нападу" ворогів з території Білорусі на початку 2023 року видається менш ймовірним.