Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, цю зустріч вони проводять на противагу Мюнхенській безпековій конференції, хоч це й має жалюгідний вигляд.

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Чого очікувати від зустрічі Лукашенка та Путіна

Як наголосив Шейтельман, Лукашенко ще напередодні зустрічі окреслив свою позицію щодо війни в Україні. Він підкреслив, що білоруська армія вступить у війну лише в одному випадку – якщо ЗСУ увійдуть на територію Білорусі.

Дуже чітко сформулював. Не просто сказав, що це станеться в разі обстрілу. Ні, критерій конкретний – вхід української армії на територію Білорусі. Тобто, якщо ми обстріляємо, то все нормально. Можемо знищувати росіян на території Білорусі,

– припустив Шейтельман.

Найімовірніше, уся зустріч Путіна та Лукашенко зведеться до того, що останній проситиме грошей. В Білорусі великі проблеми з грошима, а в Росії почався дефіцит бюджету. І коштів на Білорусь не вистачає.

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Крім того, на початку зустрічі сталася досить цікава публічна розмова між обома диктаторами. Путін подякував, що Лукашенко погодився приїхати. А той відповів: "А як я міг не погодитися". Як вважає Шейтельман, білоруський диктатор спеціально так відповів.

Він прямо показав, що перебуває в підпорядкуванні Путіна. Це для майбутніх розборок. Лукашенко розуміє – якщо Путін втратить владу внаслідок поразки, то він не хоче втрачати владу. Почне розповідати, що завжди був на боці України, але його тримали в заручниках. Вбили главу МЗС, а йому погрожували,

– зазначив Шейтельман.

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