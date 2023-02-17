Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, эту встречу они проводят в противовес Мюнхенской конференции безопасности, хотя это и выглядит жалко.

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Чего ждать от встречи Лукашенко и Путина

Как подчеркнул Шейтельман, Лукашенко еще накануне встречи очертил свою позицию по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что белорусская армия вступит в войну только в одном случае – если ВСУ войдут на территорию Беларуси.

Очень четко сформулировал. Не просто сказал, что это произойдет при обстреле. Нет, критерий конкретный – вход украинской армии на территорию Беларуси. То есть если мы обстреляем, то все нормально. Можем уничтожать россиян на территории Беларуси,

– предположил Шейтельман.

Скорее всего, вся встреча Путина и Лукашенко сведется к тому, что последний будет просить денег. У Беларуси большие проблемы с деньгами, а у России начался дефицит бюджета. И средств на Белоруссию не хватает.

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Кроме того, в начале встречи произошел довольно интересный публичный разговор между обоими диктаторами. Путин поблагодарил, что Лукашенко согласился приехать. А тот ответил: "А как я мог не согласиться"? Как считает Шейтельман, белорусский диктатор специально ответил.

Он прямо показал, что находится в подчинении Путина. Это для будущих разборок. Лукашенко понимает – если Путин потеряет власть в результате поражения, то он не хочет терять власть. Начнет рассказывать, что всегда был на стороне Украины, но держали его в заложниках. Убили главу МИД, а ему угрожали,

– отметил Шейтельман.

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