Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, эту встречу они проводят в противовес Мюнхенской конференции безопасности, хотя это и выглядит жалко.
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Чего ждать от встречи Лукашенко и Путина
Как подчеркнул Шейтельман, Лукашенко еще накануне встречи очертил свою позицию по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что белорусская армия вступит в войну только в одном случае – если ВСУ войдут на территорию Беларуси.
Очень четко сформулировал. Не просто сказал, что это произойдет при обстреле. Нет, критерий конкретный – вход украинской армии на территорию Беларуси. То есть если мы обстреляем, то все нормально. Можем уничтожать россиян на территории Беларуси,
– предположил Шейтельман.
Скорее всего, вся встреча Путина и Лукашенко сведется к тому, что последний будет просить денег. У Беларуси большие проблемы с деньгами, а у России начался дефицит бюджета. И средств на Белоруссию не хватает.
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Кроме того, в начале встречи произошел довольно интересный публичный разговор между обоими диктаторами. Путин поблагодарил, что Лукашенко согласился приехать. А тот ответил: "А как я мог не согласиться"? Как считает Шейтельман, белорусский диктатор специально ответил.
Он прямо показал, что находится в подчинении Путина. Это для будущих разборок. Лукашенко понимает – если Путин потеряет власть в результате поражения, то он не хочет терять власть. Начнет рассказывать, что всегда был на стороне Украины, но держали его в заложниках. Убили главу МИД, а ему угрожали,
– отметил Шейтельман.
Какие результаты встречи Путина и Лукашенко
- Российский и белорусский диктаторы встретились в пятницу, 17 февраля. Они начали рассказывать, что все договоренности в сфере безопасности и обороны в 2022 году, якобы, удалось выполнить на 100%.
- Кроме того, Лукашенко хочет наладить с Россией связи в авиастроении. Он предложил производить в Беларуси штурмовики Су-25.
- Также они рассказали, что будто бы союзные программы России и Беларуси исполнены почти на 80%.