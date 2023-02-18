Про це 24 Каналу розказав Павло Латушко – заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі. За його словами, сам Лукашенко дуже боїться рішучих кроків.

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Яка позиція в Лукашенко щодо війни

Павло Латушко пояснив, що треба зрозуміти, що не зовсім активна участь Лукашенка у російсько-українській війні насправді не його заслуга. Це якщо розглядати сценарій входження Збройних сил Білорусі на територію України.

До того ж він стійко стоїть, як юнак на допиті, перед президентом Росії Владіміром Путіним і захищається усіма можливими способами.

Просто і Путін дає собі звітність в тому, що напрямок Збройних сил Білорусі сьогодні в бік України створює потенційну катастрофічну ситуацію в Білорусі,

– зауважив він.

На його думку, вся справа у підтримці народу.

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Яка позиція в білорусів

Заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі розповів, що неможливо сьогодні уявити, щоб в Мінську на стадіоні чи на головній площі могли б зібрати мітинг ті, хто підтримує війну, як це робить Путін в Росії.

"Там є адміністративний ресурс, але так само ми розуміємо позицію російського суспільства, яке виступає за війну", – зауважив він.

За його словами, незрозуміло, скільки ще треба привезти мертвих солдатів, щоб росіяни якось протверезіли.

"Стосовно Білорусі, то вони не зберуть цей мітинг, навіть, якщо Путін приїде", – переконаний Латушко.

Він пояснив, що невдоволеність білоруського народу загрожує самому Лукашенку. Зовсім неправильно стверджувати, що завдяки вмінням хитрувати самопроголошеному очільнику Білорусі до цього часу вдавалося уникати тиску з боку Путіна.

Не піде він в Україну. Єдине, про що могли б іти торги – це те, що на території Білорусі розміщені ракетні установки Росії, воєнно-космічні сили: літаки, винищувачі,

– розказав він.

На його думку, найближчим часом ми побачимо, на скільки Лукашенко контролює цю ситуацію чи на скільки Путіну необхідний буде цей ресурс.

"Давайте не будемо готувати Лукашенка до державної нагороди. У мене таке враження, що скоро йому Нобелівську премію світу видадуть за те, що він так вперто протистоїть Путіну", – закликав Латушко.

За його словами, треба зважено оцінювати ситуацію.

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