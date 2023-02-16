Более того, белорусский диктатор считает, что никакого вторжения России не было, а Минские соглашения были использованы, как возможность подготовить украинскую армию к войне. 24 Канал анализирует, что пишут белорусские СМИ о сегодняшней встрече Лукашенко с западными представителями прессы.

Смотрите также Угроза вторжения из Беларуси: Лукашенко ответил, планирует ли вводить войска в Украину

Вы говорите – "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их всего несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны, но все было нацелено, начиная с Минских соглашений, чтобы развязать войну,

– цинично заявил Лукашенко.

И повторил еще раз, что "никакого вторжения не было". Потому что это, по мнению белорусского диктатора, "защита интересов России и тех людей, которые там жили – русских людей".

"Проснитесь, давайте договариваться – только мир"

Так что ничего лучшего на фоне этих лживых и циничных заявлений, как призвать страны к миру, Лукашенко не придумал.

Проснитесь вы. Кому нужна такая свобода, когда ложишься спать и не знаешь, проснешься ли завтра утром. Кому нужна такая свобода?

– спросил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент считает, что война все равно закончится миром.

"Давайте договариваться. Только мир. Все равно это закончится миром. Мир идет к тому, что, возможно, и не важно ты будешь жить в Беларуси, России, Украине или Америке", - добавил Лукашенко.

Лукашенко продолжил говорить о мире

А дальше диктатор решил показать свой интеллект и рассказал, что "мир же к этому шел - люди свободно перемещались по миру, выбирали место жительства. И не важно, здесь или там граница. К этому все идет".

Такая блестящая эрудиция Лукашенко и его глубокое понимание геополитических процессов, видимо, поразили представителей западных СМИ, вынужденных слушать эти лживые и пустые разговоры о мире.

Важно! Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.

К теме Контактов между Лукашенко и Путиным все меньше: названы несколько ключевых факторов

Что происходит между Лукашенко и Путиным