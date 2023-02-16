Ба більше, білоруський диктатор вважає, що жодного вторгнення Росії не було, а Мінські угоди були використані, як можливість підготувати українську армію до війни. 24 Канал аналізує, що пишуть білоруські ЗМІ про сьогоднішню зустріч Лукашенка із західними представниками преси.

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Ви кажете – "вторгнення". А я вважаю, що не вторгнення. Це не вторгнення. Українська влада сама спровокувала цю операцію. Ось подібними діями. Я їх лише кілька назвав. Треба було тоді домовитися з Росією про те, щоб не було цієї" війни, але все було націлено, починаючи з Мінських угод, щоб розв'язати війну,

– цинічно заявив Лукашенко.

І повторив ще раз, що "ніякого вторгнення не було". Бо це, на думку білоруського диктатора, "захист інтересів Росії та тих людей, які там жили – російських людей".

"Прокиньтесь, давайте домовлятися – тільки мир"

Тож, нічого кращого на фоні цих брехливих і цинічних заяв, як закликати країни до миру, Лукашенко не придумав.

Прокиньтеся ви. Кому потрібна така свобода, коли лягаєш спати і не знаєш, чи прокинешся завтра вранці. Кому потрібна така свобода?

– запитав Лукашенко.

Самопроголошений президент вважає, що війна все одно закінчиться миром.

"Давайте домовлятися. Тільки мир. Все одно це закінчиться миром. Світ йде до того, що, можливо, і не важливо, ти будеш жити в Білорусі, Росії, Україні чи Америці", – додав Лукашенко.

Лукашенко продовжив говорити про мир

А далі, диктатор вирішив показати свій інтелект і розповів, що "світ же до цього йшов – люди вільно переміщалися по світу, вибирали місце проживання. І не важливо, тут чи там кордон. До цього все йде".

Така блискуча ерудиція Лукашенка та його глибоке розуміння геополітичних процесів, мабуть, вразили представників західних ЗМІ, які вимушені були слухати ці брехливі та пусті балачки про мир.

Важливо! Попередньо Олександр Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.

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