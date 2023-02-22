Так, украинские защитники устроили хороший костер из вражеских танков. В результате этого оккупанты понесли новые огромные потери.
Важно Оккупанты готовятся к наступлению в Луганской области: где сейчас самая сложная ситуация
Россияне хотели прорвать оборону под Кременной
Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, захватчики пытались совершить прорывы на Кременском и Сватовском направлениях.
В районе Кременной оккупанты наступали ротой танков и ротой пехоты. Однако все завершилось большим костром из вражеской техники.
На Сватовском участке после того, как наши атаку отбили, оккупанты на следующий день только занимались тем, что собирали с поля боя своих 200-х и 300-х,
– отметил Гайдай.
Костер из вражеских танков: смотрите видео
Ситуация в Луганской области: последние новости
- Ранее Сергей Гайдай рассказал, что на сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов и атак.
- К тому же в Луганской области уже заканчиваются "вагнеровцы". В целом сейчас находятся на фронте, подготовленные двухмесячным курсом молодого бойца, мобилизованные оккупанты.
- Также Гайдай сообщал, что в ближайшие дни ожидаются массированные атаки россиян в Луганской области. Сейчас оккупанты преследуют цель выполнить приказ Путина – выйти на админграницы Луганской области.
- По словам Гайдая, враг концентрирует свои силы на 3 основных участках – Сватово, Кременная и Белогоровка.
- Кроме этого, глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.
- Гайдай предположил, что россияне попытаются пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Харьковщину, на Купянск со стороны Сватово.