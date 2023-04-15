Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США. Официальный Вашингтон президент Бразилии призвал не "поощрять войну" в Украине, а "начать говорить о мире".

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Бразилия призвала подумать о "мире"

Это он подчеркнул во время разговора с журналистами в Пекине. Глава государства отметил, что таким образом международное сообщество сможет "убедить" российского и украинского президентов. До них будут стремиться донести, что "мир в интересах всего мира".

С этим утверждением никто не спорит. Но есть важный момент: следует наказать Россию за нападение на Украину. Если этого не сделать сейчас, а согласиться на ее условиях, то эта страна с имперскими замашками нападет снова. Поэтому сейчас важно не достичь мира, а победить Россию. И в этом помогают международные партнеры.

Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире,

– сказал он.

Заметим, что Лула был с визитом в Китае, где встречался с Си Цзиньпинем. А вот в феврале у него была встреча с президентом США Джо Байденом. Таким образом глава государства балансирует на грани. С одной стороны, он пытается поддерживать связи с США, а с другой – не может ни определиться с тем, кто виноват в войне, ни присоединиться к его наказанию.

Бразилия все еще не наложила санкций

По сравнению с другими западными государствами, Китай и Бразилия не налагали санкции на Россию после полномасштабного вторжения. Более того, каждое из этих государств избрало для себя роль посредника, стремящегося к миру.

Отметим, что перед визитом в Китай Лула предложил создать группу стран. Она должна была заниматься посредничеством в войне. Глава государства отметил, что обсудит этот процесс в Пекине.

Когда его спросили о прогрессе этой инициативы после встречи с Си Лула деталей не назвал. Он лишь заметил, что "важно иметь терпение", чтобы разговаривать с Путиным и Зеленским. Но, по мнению президента Бразилии, в первую очередь необходимо убедить государства, которые снабжают Украину оружием и, якобы, поощряют продолжение войны.