Речник МЗС Олег Нікленко заявив, що Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями Президента Бразилії із "пошуку рішення" для припинення війни. Про це пише 24 Канал.

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Президент Бразилії повинен відвідати Україну, щоб побачити війну

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав США не давати зброю Україні. Він заявив, що ні Путін, ні Зеленський "не роблять кроків для примирення". Ба більше, він звинуватив Європу та США у тому, що вони "допомагають продовжувати війну", надаючи зброю для ЗСУ.

Ніколенко наголосив, що позиція президента Бразилії та його підхід не відповідає реальному стану речей. Адже глава Бразилії поставив на однакові шальки терезів жертва та агресора, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинуватив в заохоченні війни.

Україну не потрібно ні в чому переконувати. Загарбницька війна ведеться на українській землі й завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто у світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським. Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки,

– сказав речник МЗС.

Додамо, що напередодні МЗС запросило в Україну й прем'єра Індії. Влітку в Індію повинен приїхати диктатор Путін, тож Київ хоче це обговорити.

Зеленський запросив розмову з прем'єром індії