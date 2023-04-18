Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями Президента Бразилии по "поиску решения" для прекращения войны. Об этом пишет 24 Канал.

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Президент Бразилии должен посетить Украину, чтобы увидеть войну

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США не давать оружие Украине. Он заявил, что ни Путин, ни Зеленский "не предпринимают шагов для примирения". Более того, он обвинил Европу и США в том, что они "помогают продолжать войну", предоставляя оружие для ВСУ.

Николенко подчеркнул, что позиция президента Бразилии и его подход не отвечают реальному положению вещей. Ведь глава Бразилии поставил на одинаковые чаши весов жертву и агрессора, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвинил в поощрении войны.

Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе Формулы мира, предложенной Президентом Зеленским. Подтверждаем приглашение Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности,

– сказал спикер МИД.

Добавим, что до этого МИД пригласил в Украину и премьера Индии. Летом в Индию должен приехать диктатор Путин, поэтому Киев хочет это обсудить.

Зеленский запросил разговор с премьером Индии