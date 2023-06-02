Президент Бразилии Лула да Силва недавно имел очень неоднозначную риторику в отношении Украины. В Вашингтоне он обвинялся в сохранении "пророссийского нейтралитета" и повторении китайской и российской пропаганды.

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Что известно о позиции Бразилии по отношению к Украине

Ранее Лула да Силва также отказывался и осуждать агрессию Кремля, а во время недавнего визита в Испанию заявлял, что "не ему решать", кому принадлежат Крым и Донбасс, и в этом вопросе должны разобраться между собой Россия и Украина.

Однако во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте Лула да Силва сообщил, что "вновь подтвердил позицию Бразилии по защите территориальной целостности Украины и осуждению вторжения". Ранее страна голосовала за соответствующие резолюции в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее, однако бразильский президент часто повторял тезисы Москвы.

Обратите внимание! Лула да Силва неоднократно говорил, что Киев несет общую с Россией ответственность за войну и обвинял США в поощрении насилия. После избрания на третий президентский срок в январе Лула да Силва попытался укрепить свой рейтинг, предложив еще один "план мира" для Украины.

Во время визита Лаврова в Бразилиа он поблагодарил Лули за "вклад" в прекращение войны, но вот в Украине так называемым "планом" остались недовольны. На этой неделе Зеленский заявил, что бразильский президент, несмотря на стремление быть оригинальным в мирном предложении, не удосужился встретиться с ним во время саммита G7 в Японии.

Предыдущие заявления президента Бразилии