Президент Бразилии Лула да Силва недавно имел очень неоднозначную риторику в отношении Украины. В Вашингтоне он обвинялся в сохранении "пророссийского нейтралитета" и повторении китайской и российской пропаганды.
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Что известно о позиции Бразилии по отношению к Украине
Ранее Лула да Силва также отказывался и осуждать агрессию Кремля, а во время недавнего визита в Испанию заявлял, что "не ему решать", кому принадлежат Крым и Донбасс, и в этом вопросе должны разобраться между собой Россия и Украина.
Однако во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте Лула да Силва сообщил, что "вновь подтвердил позицию Бразилии по защите территориальной целостности Украины и осуждению вторжения". Ранее страна голосовала за соответствующие резолюции в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее, однако бразильский президент часто повторял тезисы Москвы.
Во время визита Лаврова в Бразилиа он поблагодарил Лули за "вклад" в прекращение войны, но вот в Украине так называемым "планом" остались недовольны. На этой неделе Зеленский заявил, что бразильский президент, несмотря на стремление быть оригинальным в мирном предложении, не удосужился встретиться с ним во время саммита G7 в Японии.
Предыдущие заявления президента Бразилии
- В середине апреля Лула да Силва призвал США не предоставлять Украине оружие. В разговоре с журналистами в Пекине он заявил, что только так можно призвать Зеленского и Путина подумать о "мире".
- Еще неделей раньше бразильский президент предложил Украине отдать Крым, чтобы успокоить российского диктатора. Также он цинично заявил, что Владимир Зеленский не может "хотеть всего".