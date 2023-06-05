В частности, Лулу да Силва отмечал, что Украине следует отказаться от оккупированных территорий. За короткое время позиция бразильского лидера изменилась и это не просто так. Более того, это может начать цепную реакцию. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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"Из-под России выбивают почву"

В частности, недавно президент Бразилии поддержал Украину в войне с Россией. К тому же подчеркнул, что это не ему решать вопрос "чей Донбасс или Крым".

"Мир изменчив. Но для Украины изменчивость достаточно слаба. А для России это серьезный вызов. Мы должны фиксировать, что сторонников России становится меньше, но они есть. Их позиция уже звучит не так однозначно, как раньше", – подчеркнул Валерий Клочок.

Такие страны как Индонезия, Бразилия, а также некоторые Африканские государства, где Россия хочет пустить свои корни, начинают постепенно менять свою позицию по поводу войны в Украине.

Это означает, что столбы и почву из-под России выбивают. Однозначных прогнозов я бы сейчас не делал по поводу позиционирования Бразилии. Но то, что Лула говорит уже не столь однозначно, как раньше, указывают на то, что внешнеполитический вектор мировых стран мощный. Он направлен на то, чтобы и другие не поддерживали Россию и дают свои результаты.

– отметил Клочок.

Валерий Клочок об изменении риторики Бразилии по Украине: смотреть видео

Антипутинская коалиция

На саммите безопасности, который проходил в Сингапуре, вели в частности диалог влияние США. И его отбрасывать не надо, ведь он действительно есть. Более того, Соединенные Штаты играют наибольшую роль в создании антипутинской коалиции.

Мы проходим сейчас второй этап формирования антипутинской коалиции. С колеблющимися странами ведется активная работа на всех фронтах, чтобы они определялись не в пользу России. Ярким примером для меня является Китай,

– заметил политический эксперт.

Пекин делает заявления не очень приемлемые для Украины. Однако даже из них можно понять, что Китай Россию не поддерживает. В пример можно привести тезис китайского представителя Ли Хуэя о том, что нужно перестать поставлять оружие. Это, в частности, указывает на то, что России оружие Китай также не будет предоставлять.

Отметим, что сейчас ведется тонкий дипломатический диалог, для того чтобы страны были менее благосклонны к стране-террористу. До сих пор дружелюбным к России остается Иран, что снабжает ей оружие. Если бы позиция Ирана изменилась хотя бы до невмешательства во внутренние процессы Украины, это значительно улучшило бы ситуацию.

Убеждение других стран хотя бы в нейтралитет уже сыграет на руку Украине.

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