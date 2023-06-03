Зеленский заинтересован во встрече с Лула да Силвой в любом формате. Украинский лидер приглашал его в Киев, когда он был с визитом в Европе. Об этом президент рассказал в интервью латиноамериканским СМИ. 24 Канал.

Кстати говоря Это его разочаровывает, – Зеленский сказал, почему не встретился с президентом Бразилии

У меня были на G7 встречи разные. И кто-то говорил, что это мы не удосужились. Это бред. Что-то там на G7 не сложилось, но это точно не по вине нашей стороны,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, Зеленский провел ряд переговоров с мировыми лидерами в рамках саммита стран G7 в Японии. Однако он не встретился со своим бразильским коллегой Инасио Лула да Силвой.

Зеленский готов полететь в Бразилию

Украина заинтересована в поддержке как можно большего количества стран. В противном случае нужно, чтобы эти государства хотя бы не поддерживали Россию.

Президент Бразилии сделал заявление по мирным переговорам в Украине "Бразилия может иметь свои взгляды на тот или иной блок безопасности, на то или иное направление "формулы мира".

Зеленский прокомментировал, мы цивилизованные люди и об этом нужно говорить. Однако для общения нужно желание. Поэтому Зеленский готов лично прилететь в Латинскую Америку и встретиться с главами стран.

Президент уже обращался с такими предложениями к лидерам латиноамериканских стран.