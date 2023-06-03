Зеленський зацікавлений у зустрічі з Лула да Сілвою у будь-якому форматі. Український лідер запрошував його в Київ, коли той був з візитом у Європі. Про це президент розповів в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, передає 24 Канал.

До речі Це його розчаровує, – Зеленський сказав, чому не зустрівся з президентом Бразилії

У мене були на G7 зустрічі різні. І хтось казав, що це ми не знайшли часу. Це маячня. Щось там на G7 не склалося, але це точно не з вини нашої сторони,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, Зеленський провів низку перемовин зі світовими лідерами в рамках саміту країн G7 у Японії. Однак він не зустрівся зі своїм бразильським колегою Інасіо Лула да Сілвою.

Зеленський готовий полетіти до Бразилії

Україна зацікавлена ​​у підтримці якомога більшої кількості країна. В іншому випадку потрібно, аби ці держави хоча б не підтримували Росію.

Президент Бразилії зробив заяву щодо мирних переговорів в Україні "Бразилія може мати свої погляди на той чи інший блок безпеки, на той чи інший напрямок "формули світу".

Зеленський прокоментував, ми цивілізовані люди і про це треба говорити. Однак для спілкування потрібно бажання. Тому Зеленський готовий особисто прилетіти до Латинської Америки і зустрітися з главами держав.

Президент уже звертався із такими пропозиціями до лідерів латиноамериканських країн.