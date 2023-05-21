Про це глава держави розповів під час пресконференції, яку транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Український лідер не зустрівся з президентом Бразилії

Президент України так і не зміг зустрітись зі своїм бразильським колегою під час саміту G7.

Я майже з усіма зустрівся, але в усіх є свої графіки. Думаю, ми через це не змогли зустрітися з бразильським президентом,

– зазначив президент.

На запитання журналістки, чи це його розчарувало, Зеленський пожартував.

"Я думаю, це його розчаровує", – зауважив український лідер, посміхаючись.

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До першого установчого саміту формули миру потрібно залучити максимальну кількість країн

Зеленський розповів, що немає доказів того, що Бразилія, Китай чи Індія відправляють Росії зброю.

Хоча, скажу вам відверто, я контактував з відповідними лідерами, щоб не було відповідних кроків. Це раз. Друге – для нас дуже важливо, щоб ми всі сьогодні зібралися. Це вже відповідний, мені здається, крок і сигнал. Це дуже важливо,

– наголосив український лідер.

За його словами, є конкретне завдання – залучити якомога більше країн до формули миру, яка базується на українських досвіді та пропозиціях. Її президент презентував ще на саміті G-20 минулого року.

"Пройшов час, ми попрацювали. І доволі непогано, тож прийшов час залучити максимальну кількість країн до першого установчого саміту. І я думаю, що це і є важливий політичний тиск на агресора. І тому саме цьому сьогодні було приділено багато часу", – пояснив глава держави.

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