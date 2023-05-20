Глава держави зазначив, що сьогодні – перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки", повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцом у Японії

Дивіться звернення Володимира Зеленського