Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Украинский лидер не встретился с президентом Бразилии
Президент Украины так и не смог встретиться со своим бразильским коллегой на саммите G7.
Я почти со всеми встретился, но у всех есть свои графики. Думаю, мы из-за этого не смогли встретиться с бразильским президентом,
– отметил президент.
На вопрос журналистки, разочаровало ли его это, Зеленский пошутил.
"Я думаю, это его разочаровывает", – заметил украинский лидер, улыбаясь.
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К первому учредительному саммиту формулы мира следует привлечь максимальное количество стран
Зеленский рассказал, что нет доказательств того, что Бразилия, Китай или Индия отправляют России оружие.
Хотя, скажу откровенно, я контактировал с соответствующими лидерами, чтобы не было соответствующих шагов. Это раз. Второе – для нас очень важно, чтобы мы все сегодня собрались. Это уже подходящий, мне кажется, шаг и сигнал. Это очень важно,
– подчеркнул украинский лидер.
По его словам, есть конкретная задача – привлечь как можно больше стран к формуле мира, которая базируется на украинских опыте и предложениях. Ее президент представил еще на саммите G-20 в прошлом году.
"Прошло время, мы поработали. И достаточно неплохо, поэтому пришло время привлечь максимальное количество стран к первому учредительному саммиту. И я думаю, что это и есть важное политическое давление на агрессора. И поэтому именно этому сегодня было уделено много времени", – пояснил глава страны.
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Скандальные заявления президента Бразилии: кратко
- Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва "отличился" активной поддержкой российской пропаганды. В частности, он сделал абсурдное заявление, что Украина якобы должна отдать стране-террористке Крым.
- Также бразильский лидер призвал США не помогать Украине оружием.
- После критики политик переобулся и вдруг осудил российскую агрессию.