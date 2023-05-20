По информации Офиса Президента, в рамках рабочего визита в Японию Зеленский примет участие в саммите стран "Группы семи".

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Зеленский встретился с Макроном

В Японии Зеленский провел встречу с Макроном. Глава государства поблагодарил Францию за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины.

Поддержка Францией коалиции истребителей и ее участия в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов важна. Акцентировал на приоритетности реализации украинской формулы мира и приобщении к ней как можно большего количества стран,

– заметил президент.

Кроме того, украинский лидер проинформировал президента Франции о своем продуктивном визите на саммит Лиги арабских государств.

"Благодарен Эммануэлю Макрону за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества", – отметил Зеленский.

Смотрите видео встречи Макрона и Зеленского

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Президент встретился с немецким канцлером

Также Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Обсудили первые результаты визита в Германию. Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии. Важно реализовать пункты украинской формулы мира,

– рассказал президент.

Он добавил, что во время этой встречи также координировали позиции в преддверии заседания саммита "Группы семи".

Зеленский встретился с Шольцем: видео