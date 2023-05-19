Об этом Буданов рассказал в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Разведчик", сообщает 24 Канал.

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Буданов рассказал, что у него вызывало слезы

Глава ГУР отметил, что многое трудно, но необходимо делать.

Трудно отправлять боевые подразделения на задачи, четко понимая, что, мягко говоря, не все вернутся точно. Но ведь мы должны уничтожить противника и вернуть обратно свое государство. Государство – это и территория, в том числе. Для этого нужно иногда принимать решения, которые понесут за собой потери,

– заявил Буданов.

Он добавил, что не имеет права позволить себе находиться в состоянии, когда не хочется вставать с постели.

"А вот относительно слез, то пару раз было. Из-за определенных потерь. Мне больно. Во-первых, я знаю, что каждый город, который мы временно теряли, как военный вам говорю, что возвращение каждого метра земли, даже расчетно, стоит намного больше, чем его отстаивать", – объяснил глава ГУР.

По его словам, если ВСУ что-то временно вынуждены оставить, то возвращение этого всего будет стоить гораздо больше человеческих жизней.

"Было ли мне страшно? Не думаю. Слезы были, а страшно – нет", – подытожил Буданов.

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Залужный также плакал во время войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что во время полномасштабной войны с Россией заплакал только один раз.

Будучи главнокомандующим, мне не хочется признаваться в каких-то слабостях, но опять-таки повторюсь: я человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь,

– заметил Залужный.

По его словам, еще к моменту переписки он надеялся, что бойцу удалось выжить. Однако впоследствии ему сообщили, что он погиб.

Когда генерал пытался обсудить этот вопрос с женщиной, у него не хватило сил и он заплакал. Залужный помнит имя этого защитника, но не желает его называть.