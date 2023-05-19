Про це Буданов розповів у документальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Розвідник", повідомляє 24 Канал.

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Буданов розповів, що в нього викликало сльози

Голова ГУР зауважив, що багато речей важко, але необхідно робити.

Важко відправляти бойові підрозділи на завдання, чітко розуміючи, що, м’яко кажучи, не всі повернуться точно. Але ж ми маємо знищити противника і повернути назад свою державу. Держава – це і територія, в тому числі. Для цього потрібно інколи ухвалювати рішення, які понесуть за собою втрати,

– заявив Буданов.

Він додав, що не має права дозволити собі перебувати в стані, коли не хочеться вставати з ліжка.

"А от щодо сліз, то пару раз було. Через певні втрати. Мені боляче. По-перше, я знаю, що кожне місто, яке ми тимчасово втрачали, як військовий вам кажу, що повернення кожного метру землі, навіть розрахунково, коштує набагато більше, ніж його відстоювати", – пояснив очільник ГУР.

За його словами, коли ЗСУ щось тимчасово змушені залишити, то повернення цього всього буде вартувати набагато більше людських життів.

"Чи було мені страшно? Не думаю. Сльози були, а страшно – ні", – підсумував Буданов.

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Залужний також плакав під час війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що під час повномасштабної війни з Росією заплакав лише один раз.

Будучи головнокомандувачем, мені не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях, але знову ж таки повторюся: я – людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь,

– зауважив Залужний.

За його словами, ще на момент переписки він сподівався, що бійцю вдалося вижити. Однак згодом йому доповіли, що він загинув.

Коли генерал намагався обговорити це питання з жінкою, то в нього не вистачило сил і він заплакав. Залужний пам'ятає ім'я цього захисника, але не хоче його називати.