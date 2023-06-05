Китайская позиция по урегулированию "украинского кризиса"

Мирный план от МИД КНР появился 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения. 12 пунктов скорее являются позицией Китая относительно реагирования на агрессию России.

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Они предполагают:

уважение принципа суверенитета, территориальной целостности; предотвращение блочного распределения мира и конфронтации; прекращение огня; мирные переговоры; отказ от "политизации гуманитарных вопросов"; призыв соблюдать нормы международного гуманитарного права; содействие безопасности атомных объектов; исключение использования ядерного, биологического и химического оружия; поддержку Черноморской зерновой инициативы; осуждение санкций, введенных вне решений Совета Безопасности ООН; сохранение цепей поставок; поддержку послевоенного обновления.

Бразильские "ноу-хау"

Президент Бразилии Лула да Силва стремится стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь найти "золотую середину" для достижения мира. Основная идея "плана" – уступить России Крымский полуостров взамен на завершение военных действий. Еще в апреле Бразилия призвала создать группу государств для мира в Украине – так называемой политической G20.

Африканские мирные инициативы

Предложение, озвученное 16 мая, разделяемое ЮАР, Египет, Сенегал, Замбия, Республика Конго и Уганда, предусматривает принуждение Украины к мирным переговорам с Россией еще до момента вывода ее войск.

В то же время, основой "длительного мира" африканские лидеры видят именно прекращение военных действий, при этом будучи подозреваемыми в поставке боеприпасов России. Свою инициативность африканские государства объясняют негативным влиянием вооруженного конфликта на глобальную продовольственную безопасность, рост цен на удобрения, зерновые и энергетические носители.

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План Индонезии

План, представленный в начале июня министром обороны Субианто, имеет в основе так называемую корейскую формулу:

полное прекращение огня;

фиксация захваченных территорий за Россией;

создание 30-километровой демилитаризованной зоны (пополам с обеих сторон);

размещение в зоне миротворческого контингента ООН;

проведение под надзором ООН референдумов на оккупированных Россией территориях по их нахождению в составе России или Украины.

Мир по-мексикански

Подготовка позиции Мексики по завершению вооруженного конфликта, начатого агрессией России против Украины, ведется на самом высоком уровне и будет представлена президентом государства Обрадором на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Основная идея, педалируемая Мексикой, – формирование "Комитета диалога и мира" путем совместных усилий Папы Римского, генсекретаря ООН и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Упомянутая "группа по интересам" должна добиваться от Украины и России прекращения огня минимум на 5 лет, а также прямых мирных переговоров между президентами противных сторон. Ожидается, что Президент Мексики также будет призывать к территориальным уступкам, ослаблению санкционного режима против России и осуждать "массовые поставки" оружия Украине.

Что не так с мирными планами?

Основной проблемой упомянутых предложений является их несоответствие основополагающим принципам международного права. Такой подход крайне опасен, ведь подрывает международную безопасность и правопорядок, делает международные отношения неконтролируемыми и непрогнозируемыми.

Любые уступки по Крыму, Донбассу, другим областям являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Они дают агрессору и режимам с империалистическими интересами "зеленый свет" для дальнейших захватов.

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Это приведет к "эффекту домино", особенно в тех регионах, где границы искусственные и не учитывают этническое, религиозное, расовое или языковое разнообразие. Парадоксально, но первыми жертвами своих же "мирных" планов могут стать африканские и латиноамериканские государства, для которых принцип неприкосновенности границ не является универсально признанным.

Предложение о проведении референдумов на оккупированных территориях невозможно, как с точки зрения последствий демографического инжиниринга, осуществленного Россией, так и из-за их несоответствия законодательству Украины. Более того, жители Крыма, оккупированных областей, не являются субъектами права на самоопределение. Следовательно, вопрос о любом отделении может решаться только всенародным волеизъявлением в пределах государства в целом.

Нарушением принципа невмешательства во внутренние дела является также стремление отдельных государств решать вопросы относительно Украины без Украины или ослаблением ее роли в этом процессе. Только наше государство имеет право выбирать, как и когда завершать военные действия, как деоккупировать и реинтегрировать территории без внешнего влияния.

Попытка ограничить суверенитет Украины путем подталкивания ее к отказу от отдельных векторов внутренней и внешней политики также ведет к эрозии международного права, превращая международные отношения в пространство боев без правил, где побеждает только сила.

Замечания по ослаблению или даже отмене санкций со ссылкой на отсутствие резолюций СБ ООН ничтожны, учитывая неправомерность пребывания России в этом органе и нарушение статьи 27 (3) Устава ООН в контексте невозможности голосования государства, являющегося стороной в конфликте.

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Следует подчеркнуть, что санкционный режим против России имплементирован таким образом, что не наносит ущерба глобальной продовольственной безопасности и позволяет гарантировать основополагающие права и свободы, в том числе для российских граждан.

У Украины есть собственная "формула мира". 10 четких пунктов, которые не только являются основой устойчивого мира и постконфликтного развития, но позволяют сохранить действующую систему международного права с ведущей ролью ООН. Государства, пытающиеся достичь собственных геополитических интересов, давя на Украину, крайне наивны, думая, что агрессия есть на другом континенте. Пренебрежение правилами, как гнилой фундамент, наконец, разрушит здание в целом. Тогда придется искать мир не только для двух стран. Мир для интернационального общества в целом.