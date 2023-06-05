Младший партнер Путин

Опираясь на предвыборную риторику кандидатов, они почему-то считали, что переизбрание Реджепа Эрдогана – это огромный "плюс" для Владимира Путина.

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Хотя на самом деле мы все понимаем, что единственный, для кого это плюс – это сам Эрдоган. Все остальные будут получать "плюсы" по ситуации.

Понятно, что перед вторым туром выборов оба кандидата должны максимально мобилизовать избирателей. Делается это благодаря контрасту – противопоставление себя оппоненту. Если один делает прозападные заявления, опираясь на прозападный электорат, второй будет делать антизападные заявления для мобилизации антизападного электората. Это просто алфавит политтехнологий.

Стоит ли это особо учитывать? Может быть, но не очень. Эрдоган остается Эрдоганом. Что это значит для нас на практике?

Если говорить о "партнерстве с Путиным", то оно будет продолжаться. Однако сейчас условия складываются так, что именно Путин будет в этих отношениях "младшим партнером". Почему? Потому что старший партнер – это тот, кто задает условия партнерства. Сейчас условия задает совсем не Путин, но отказаться от партнерства он не может, потому что для него Турция – еще одна "калитка" в Европу.

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Поэтому будет и "бесплатный" газ, и другие денежные проекты, от которых Эрдоган отказываться не будет, уверяя публично в "вечном партнерстве", которое, правда, будет Кремлю обходиться все дороже.

Почему Эрдоган так зациклился на посредничестве и переговорах

На этом фоне будет много заявлений Эрдогана о переговорах. Сейчас об этих переговорах говорят все – от Папы Римского и до лидеров африканских государств. Однако для Эрдогана этот вопрос более важен. Он претендует на статус посредника.

Этот статус для него очень выгоден, потому что позволяет проталкивать зерновое соглашение, а также прикрываться посредничеством, чтобы не прерывать экономические отношения с Россией, но и не идти на разрыв с Западом. Статус нужно подтверждать, поэтому Эрдоган будет регулярно говорить что-то о переговорах, но неконкретно, и не особо беспокоясь, что эти переговоры так и не состоятся. Здесь главное – это сам процесс.

Еще Эрдоган будет много торговаться с Западом, чтоб выторговать что-нибудь для себя. Продавая практически все, в том числе и разрешение на вступление в НАТО Швеции. Это разрешение, в конце концов, будет, но только после преференций для Турции от США.

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Чем Эрдоган выгоден Украине

Санкции против России Эрдоган внедрит только под сильным давлением со стороны Запада, когда вопрос будет поставлен жестко. Пока этого не видно, потому что Запад не хочет идти на обострение с важной Турцией. Это предоставляет заметный временной люфт, которым Эрдоган будет максимально пользоваться.

Также он продолжит военно-техническое сотрудничество с Украиной. В составе ВСУ турецкое оружие и техника, уже давно это не только о "Байрактарах". Стоит вспомнить, что в те времена, когда большинство европейских государств боялись продавать даже самое простое оружие Украине, для Турции это не было проблемой. Они и дальше будут продавать Украине оружие. Нередко такое, которое больше никто не продает. И это тоже факт.

Так кто же выиграл в мире от победы Эрдогана? Пожалуй, в первую очередь – сам Эрдоган.