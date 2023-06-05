Необоснованные оговорки

Украина не спешит брать на себя ответственность за освободительные походы Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" на Брянщину и Белгородщину. Так же осторожно Киев комментирует атаки дронами по многим городам агрессора, которые регулярно наносят ущерб военной инфраструктуре и подрывают логистические возможности оккупантов.

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Впрочем, у нашего военно-политического руководства нет другого выбора. Соединенные Штаты – страна, которая с большим отрывом оказывает нам больше всего вооруженной помощи, – последовательно предостерегают Украину от ударов по территории России. Американцы не одобряют даже действия в пограничных районах, из которых постоянно ведутся обстрелы украинских городов.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, несколько дней назад снова повторил, что Вашингтон не поощряет подобные меры: "Мы точно не хотим, чтобы российскую территорию атаковали с использованием техники американского производства".

С другой стороны, правительство Великобритании не согласно с подходом администрации Байдена. По словам министра иностранных дел Джеймса Клеверли, Украина "имеет полное право защищаться, применяя силу на территории России, чтобы предотвратить применение вражеской силы на собственной земле".

"Удары по военным объектам за пределами границ Украины являются частью самозащиты, и мы должны это признавать", – утверждает Клеверли.

Даже учитывая, что риторика американских ораторов по поводу действий Киева на территории врага значительно смягчилась, они до сих пор не признали главного: совершив вторжение на землю суверенного государства, Россия лишила себя права требовать неприкосновенности собственных границ. Будучи мировым лидером и законодателем действующего мирового порядка, США должны поддержать Украину, которая так или иначе является частью американоцентрического Западного мира, в стремлении к равноценному ответу агрессору. Поскольку судьба Украины напрямую влияет на геополитические интересы Вашингтона, администрация Байдена должна проявлять больше решимости.

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Дайте нам то, что мы просим

Подобно британцам, американские оппозиционные круги все чаще выражают беспокойство из-за слишком медленной передачи необходимого нам вооружения. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм, недавно посетивший Киев, постоянно подчеркивает запоздалые действия Белого дома. Ему не нравится, что украинцы получают что-то существенное только после многомесячных просьб.

Так было с системами HIMARS, ЗРК Patriot, а теперь – с танками Abrams и самолетами F-16. Что заставляет Байдена ждать месяцами, чтобы в конце концов предоставить все необходимое? Ценой проволочек становится жизнь украинских защитников.

Еще в феврале Байден настаивал, что украинское войско не нуждается в F-16. На вопрос, будет ли такая потребность в будущем президент ответил: "Мы не знаем, что потребуется украинцам в дальнейшем, однако сейчас нет оснований полагать, что F-16 им помогут".

Тогда же в прессе появился комментарий главы группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур: "F-16 – это один из приоритетов для украинцев. Абсолютно все, кто приезжает к нам из Украины, вспоминают о F-16. Чиновники, дипломаты, кто-либо – для них это чрезвычайно важно".

Здесь уместен комментарий для The Guardian майора Вадима Ворошилова, летчика, Героя Украины: "Посмотрите, сколько воздушных целей мы сбиваем старым советским оборудованием. Только представьте, что мы могли бы делать, имея F-16. Дайте нам эти самолеты, и мы закроем непробиваемым щитом весь демократический мир".

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Администрация Байдена якобы убеждена, что Россия сохраняет потенциал для резкого обострения, что может быть спровоцировано передачей определённого вида вооружения или его использованием на территории агрессора. Возможно, это мнение было приемлемым весной прошлого года, однако с тех пор оккупанты так и не решились перейти к использованию неконвенционального оружия.

Пока американцы уже почти год "проводят дискуссии" о целесообразности предоставления нам ATACMS или других ракет большей дальности, британские Storm Shadow уже несколько недель уничтожают склады с боеприпасами в заполье россиян.

Быстрейшее завершение войны на украинских условиях полностью отвечает интересам Запада. Чтобы это произошло, администрация Байдена должна прислушаться к своим британским союзникам.