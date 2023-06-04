Из них:

Х-101/555 – 137/126;

"Калибр" 31/28;

"Искандер-М/К" – 18/16;

Х-47М2 ("Кинжал") – 7/7;

Х-22 – 5/0.

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Российские ракеты теряют эффективность

Из этого следует несколько утверждений.

1) Аналоговые ракеты "Кинжал" – дорогой бестолковый шлак (их мало, производство поштучное, подходящие по статусу цели уже защищены, а разменивать на другие цели – транжирство). То есть средство вроде бы очень хорошее, но уже испытавшее противоядие, которое отменяет все преимущества в реальных условиях.

2) Ракеты "Калибр" также под большим вопросом (3 ракеты пропустили в один день, причины устанавливают, в другие дни – 100% перехват). Когда появятся средства/возможности добить носители в Черном море, этот компонент по большому счету выпадет.

3) "Искандеры" загрустили. Это грозное оружие, но немассовое, поэтому при таком соотношении не обеспечивает перелома. История примерно та же, что и с "Кинжалом". Соответствующие цели в основном защищены. Можно разве что обстрелять жилой дом в регионах, где пока нет адекватной защиты.

4) Авиационные ракеты будут представлять угрозу с эффективностью 10%. Лечение – повышение плотности ПВО. Дотянуться до носителей тяжело.

5) Древняя как мамонт ракета Х-22 – очень сложная цель, но может использоваться только как элемент террора из-за низкой точности. Ситуации с самым большим количеством жертв среди мирного населения – это Х-22.

Имеем определенную тенденцию.

Российские ракеты, еще год назад обеспечивавшие тотальное преимущество как средство ведения интенсивной войны, постепенно сводятся к уровню террористической угрозы.

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Нам пока что от этого не очень легче, ведь гибнут люди. Однако перспектива, к сожалению для россиян, очевидна: если Patriot будет не 1,5, а 10, NASAMS штук 8 и примерно столько же IRIS-T (что реально и над этим уже работают), для привлечения внимания им придется обстреливать Воронеж.

Какое оружие будет представлять массовую угрозу

Основной бедой для нас останутся С-300/400. Их много, тысячи. Ими можно обстреливать цели, на которые жалко "Кинжалов". Пусть и не во всю глубину Украины, но это наши города и наши люди. Поиск лечебной таблетки от этой беды в процессе. Ответ будет составным – и средства перехвата ракет, и средства поражения пусковых (каких сотни).

С 1 по 30 мая россияне запустили 413 иранских "Шахедов". Перехвачено 377 (91,2%). Это сравнительно дешевая зараза, быстро адаптируемая с точки зрения технических характеристик и тактики применения. Именно дроны-камикадзе/баражирующие боеприпасы наряду с ракетами С-300/400 будут представлять массовую угрозу как для войск, так и гражданского населения на значительной части Украины. Ну и дальнобойные РСЗО. Однако здесь больше ограничителей и меньше территория. Специально обученные люди над этим думают.

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Задание на лето и осень для украинцев

Поскольку ракеты – это важная, но небыстрая история (процесс идет, комментариев с деталями по этой теме не будет), Минобороны активно вкладывает средства в отечественные БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Поэтому прогресс в сфере БПЛА и ББ при условии насыщения обороны западными системами ПВО и поступления западных самолетов неизбежно создаст ситуацию, когда России не будет смысла терпеть все санкции и ограничения, не имея возможности ничего качественно изменить военными средствами без применения ядерного оружия.

У Кремля останется практически один неприменимый в реальных условиях довод. Правда, он более эффективен как средство шантажа, чем реальный удар. Однако шантаж уже работает плохо. Чтобы добиться каких-либо послаблений, России придется отступать.

Это понимают все, кто умеет считать в столбик. Отчасти именно поэтому так засуетились все эти гаврики с мирными планами, переговорами, усталостью Запада, вступлением в НАТО одной ногой и т.д. Темпы поставок ПВО и самолетов интуитивно понятны.

Когда они поступят, сумма аргументов на столе будет качественно отличаться. Для нас все очевидно. Будет непросто, будут жертвы. Надо терпеть и не разломить все изнутри. Вот вам и задачи на лето и осень.