З них:

Х-101/555 – 137/126;

"Калібр" 31/28;

"Іскандер-М/К" – 18/16;

Х-47М2 ("Кинджал") – 7/7;

Х-22 – 5/0.

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Російські ракети втрачають ефективність

З цього випливає кілька тверджень.

1) Аналогові ракети "Кинджал" – дорогий безтолковий шлак (їх мало, виробництво поштучне, підходящі за статусом цілі вже захищені, а розмінювати на інші цілі – марнотратство). Тобто засіб ніби дуже хороший, але вже випробували протиотруту, яка скасовує всі переваги в реальних умовах.

2) Ракети "Калібр" також під великим питанням (3 ракети пропустили в один день, причини встановлюють, в інші дні – 100% перехоплення). Коли з'являться засоби/можливості добити носії у Чорному морі, цей компонент за великим рахунком випаде.

3) "Іскандери" засумували. Це грізна зброя, але немасова, тому при такому співвідношенні не забезпечує перелом. Історія приблизно та сама, що і з "Кинджалом". Відповідні цілі переважно захищені. Можна хіба що обстріляти житловий будинок у регіонах, де поки що немає адекватного захисту.

4) Авіаційні ракети становитимуть загрозу з ефективністю 10%. Лікування – підвищення густини ППО. Дотягнутися до носіїв важко.

5) Стародавня як мамонт ракета Х-22 – дуже складна мета, але може використовуватися лише як елемент терору через низьку точність. Ситуації із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення – це Х-22.

Отож маємо певну тенденцію.

Російські ракети, які ще рік тому забезпечували тотальну перевагу як засіб ведення інтенсивної війни, поступово зводяться до рівня терористичної загрози.

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Нам поки що від цього не дуже легше, адже гинуть люди. Однак перспектива, на жаль для росіян, очевидна: коли Patriot буде не 1,5, а 10, NASAMS штук 8 і приблизно стільки ж IRIS-T (що реально і над цим вже працюють), для привернення уваги їм доведеться обстрілювати Воронеж.

Яка зброя становитиме масову загрозу

Основною бідою для нас залишатимуться С-300/400. Бо їх багато, тисячі. Ними можна обстрілювати цілі, на які шкода "Кинджалів". Нехай і не на всю глибину України, але це наші міста та наші люди. Пошук лікувальної пігулки від цього лиха в процесі. Відповідь буде складовою – і засоби перехоплення ракет, і засоби ураження пускових (яких сотні).

З 1 по 30 травня росіяни запустили 413 іранських "Шахедів". Перехоплено 377 (91,2%). Це порівняно дешева зараза, яка швидко адаптується з погляду технічних характеристик та тактики застосування. Саме дрони-камікадзе/баражуючі боєприпаси поряд з ракетами С-300/400 становитимуть масову загрозу як для військ, так і для цивільного населення на значній частині України. Ну і далекобійні РСЗВ. Однак тут більше обмежувачів та менше територія. Спеціально навчені люди над цим думають.

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Завдання на літо та осінь для українців

Оскільки ракети – це важлива, але нешвидка історія (процес йде, коментарів з деталями на цю тему не буде), Міноборони активно вкладає кошти у вітчизняні БпЛА і баражуючі боєприпаси.

Тому прогрес у сфері БпЛА та ББ за умови насичення оборони західними системами ППО та надходження західних літаків неминуче створить ситуацію, коли Росії не буде сенсу терпіти всі санкції та обмеження, не маючи можливості щось якісно змінити військовими засобами без застосування ядерної зброї.

У Кремля залишиться практично один незастосовний у реальних умовах аргумент. Щоправда, він більш ефективний як засіб шантажу, ніж реального удару. Однак шантаж вже працює погано. Щоб досягти якихось послаблень, Росії доведеться відступати.

Це розуміють усі, хто вміє рахувати у стовпчик. Почасти саме тому так заметушилися всі ці гаврики з мирними планами, переговорами, втомою Заходу, вступом до НАТО однією ногою і т.д. Темпи постачання ППО та літаків інтуїтивно зрозумілі.

Коли вони надійдуть, сума аргументів на столі якісно відрізнятиметься. Для нас все очевидно. Буде непросто, будуть жертви. Треба терпіти і не розламати все зсередини. Ось вам і завдання на літо та осінь.