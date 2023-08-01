Украина заинтересована в развитии отношений со странами Латинской Америки. В частности, с Бразилией.Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому изданию Globo.
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Главный месседж — Украина хочет быть услышанной
Зеленский подчеркнул, что правда на стороне Украины. Он отметил, что если бразильский народ хочет знать, что происходит в Украине — то каждый желающий может приехать и увидеть это своими глазами.
Я хочу, чтобы люди в Бразилии нас просто услышали. Не слышали никого, третьи стороны… Все равно кого. Хотят знать, что в Украине, – пусть приедут посмотрят. Хотят разобраться, кто виноват в этой войне, – пусть сами анализируют,
– сказал Зеленский.
По его словам, он бы очень хотел, чтобы состоялась встреча со странами Латинской Америки. В частности, с Бразилией. Он убежден, то что такая встреча еще не состоялась – ошибка.
Не бразильские сериалы, а украинская реальность
Президент Украины также напомнил, что во времена его юности были очень популярны бразильские сериалы. По его словам, популярность этих лент была условлена тем, что украинцы и бразильцы – не столь уж разные.
"То есть история, ценности у нас схожие, общие. Мы все радуемся детям, рожаем детей. Мы все счастливы, когда у нас все здоровы в семье. У нас большое горе, когда мы теряем любого из наших близких, родных". Мы боремся сегодня за это, но это, к сожалению, не бразильский сериал. Это украинская реальность", — сказал Зеленский.
Он также попросил бразильский народ разобраться с происходящим.
Я просто прошу людей Бразилии разобраться с этим у себя в уме, чтобы эта война не была так далеко от вас. Она не так далековато. Современные технологии уже сказали: "Сегодня война здесь, а завтра – в другом месте"
– сказал президент Украины.
Владимир Зеленский вспомнил, что еще недавно мир наблюдал за войной в Сирии и просто качал головой. Он подчеркнул, что в этой трагедии виноваты все.
"Мы все виноваты. Мы все ничего не делали. Это абсолютная правда", - сказал Зеленский.
Он уверен, что каждый должен делать то, что ты может.
Нужно только приглашение
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Бразилию, если он получит соответствующее приглашение от Лулы да Силвы.
Если я получу приглашение – я буду, –
подчеркнул президент Украины.
В то же время, если в этот момент в Украине будет разворачиваться важное сражение, визит придется отложить, ведь именно Украина – приоритет для главы государства.
Украина – Бразилия: как российская пропаганда мешает двусторонним отношениям
- Лула да Силва использовал пророссийскую риторику на саммите лидеров ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходил в Брюсселе 17-19 июля. Бразильский политик не захотел осуждать российскую агрессию. Также он заявил о якобы "усталости" мира от войны в Украине.
- Кроме этого, Луис Инасиу Лула да Силва предлагал, чтобы Украина отдала России Крым для прекращения войны. Также он добавил, мол, мир нуждается в покое. Поэтому "должны найти решение".
- Китай и Бразилия все активнее пытаются продвигать идею прекращения огня в Украине с последующими переговорами между Киевом и Москвой. Кроме постоянных упреков в адрес США, Китай пытается апеллировать к тому, что якобы война стала возможной из-за неудачной архитектуры безопасности в Европе.