Украина заинтересована в развитии отношений со странами Латинской Америки. В частности, с Бразилией.Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому изданию Globo.

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Главный месседж — Украина хочет быть услышанной

Зеленский подчеркнул, что правда на стороне Украины. Он отметил, что если бразильский народ хочет знать, что происходит в Украине — то каждый желающий может приехать и увидеть это своими глазами.

Я хочу, чтобы люди в Бразилии нас просто услышали. Не слышали никого, третьи стороны… Все равно кого. Хотят знать, что в Украине, – пусть приедут посмотрят. Хотят разобраться, кто виноват в этой войне, – пусть сами анализируют,

– сказал Зеленский.

По его словам, он бы очень хотел, чтобы состоялась встреча со странами Латинской Америки. В частности, с Бразилией. Он убежден, то что такая встреча еще не состоялась – ошибка.

Не бразильские сериалы, а украинская реальность

Президент Украины также напомнил, что во времена его юности были очень популярны бразильские сериалы. По его словам, популярность этих лент была условлена тем, что украинцы и бразильцы – не столь уж разные.

"То есть история, ценности у нас схожие, общие. Мы все радуемся детям, рожаем детей. Мы все счастливы, когда у нас все здоровы в семье. У нас большое горе, когда мы теряем любого из наших близких, родных". Мы боремся сегодня за это, но это, к сожалению, не бразильский сериал. Это украинская реальность", — сказал Зеленский.

Он также попросил бразильский народ разобраться с происходящим.

Я просто прошу людей Бразилии разобраться с этим у себя в уме, чтобы эта война не была так далеко от вас. Она не так далековато. Современные технологии уже сказали: "Сегодня война здесь, а завтра – в другом месте"

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский вспомнил, что еще недавно мир наблюдал за войной в Сирии и просто качал головой. Он подчеркнул, что в этой трагедии виноваты все.

"Мы все виноваты. Мы все ничего не делали. Это абсолютная правда", - сказал Зеленский.

Он уверен, что каждый должен делать то, что ты может.

Нужно только приглашение

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Бразилию, если он получит соответствующее приглашение от Лулы да Силвы.

Если я получу приглашение – я буду, –

подчеркнул президент Украины.

В то же время, если в этот момент в Украине будет разворачиваться важное сражение, визит придется отложить, ведь именно Украина – приоритет для главы государства.

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