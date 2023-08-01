Україна зацікалена у розвитку відносин із країнами Латинської Америки. Зокрема, безпосередньо із Бразилією. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю бразильському виданню Globo.

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Головний меседж — Україна хоче бути почутою

Зеленський наголосив, що правда на боці Україїни. Він зауважив, що якщо бразильський народ хоче знати, що відбувається в Україні — то вони можуть кожен охочий може приїхати та побачити це на власн очі.

Я хочу, щоб люди в Бразилії просто нас почули. Не чули нікого, треті сторони… Будь кого. Хочуть знати, що в Україні, – нехай приїдуть подивляться. Хочуть розібратися, хто винен в цій війні, – нехай самі аналізують,

– сказав Зеленський.

За його словами, він дуже хотів би, аби відбулась зустріч із країнми Латинської Америки. Зокрема, із Бразилією. Він переконаний, те, що такої зустрічі ще не відбулося – помилка.

Не бразильські серіали, а українська реальність

Президент України також пригадав, що в часи його юності були дуже популярні бразильські серіали. За його словами, популярність цих стрічок була обумовлена тим, що українці та бразильці – не такі вже й різні.

"Тобто історія, цінності у нас схожі, спільні. Ми всі радіємо дітям, народжуємо дітей. Ми всі щасливі, коли у нас всі здорові в сім'ї. У нас велике горе, коли ми втрачаємо будь-кого із наших близьких, рідних. Ми боремося сьогодні за це, але це, на жаль, не бразильський серіал. Це – українська реальність", — сказав Зеленський.

Він також попросив бразильський народ розібратися із тим, що відбувається.

Я просто прошу людей Бразилії розібратися з цим у себе в голові, щоб ця війна не була так далеко від вас. Вона не так далеко. Сучасні технології вже сказали: "Сьогодн війна тут, а завтра – в іншому місці"

– сказав президент України.

Володимир Зеленський пригадав, що ще нещодавно світ спостерігав за війною в Сирії та просто хитав головою. Він наголосив, що у цій трагедії винні всі.

"Ми всі винні. Ми всі нічого не робили. Це абсолютна правда", — сказав Зеленський.

Він переконаний, що кожен повинен робити те, що ти може.

Потрібне тільки запрошення

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Бразилії, якщо він отримає відповідне запрошення від Лули да Сілви.

Якщо я отримаю запрошення – я буду, –

наголосив президент України.

Водночас, якщо в цей момент в Україні буде розгортатися важлива битва, візит доведеться відкласти, адже саме Україна – пріоритет для глави держави.

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