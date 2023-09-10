Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Лула да Сілва намагається капіталізувати відносини з Росією, яка зараз є "супермаркетом перед закриттям", та в ньому всі ключові "товари" можна взяти за "знижкою".

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Це маргінальна позиція

Хто з цього "клубу" першим прокричить, що готовий спілкуватися з Росією, той, на думку Саакяна, має право на декілька годин раніше зайти до цього "супермаркету" та взяти, то що він хоче.

Для цього потрібно приїхати до Владіміра Путіна, поговорити з ним. Це те, що робить Реджеп Ердоган, президент Туреччини або прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. І Лулу да Сілва також бажає взяти та цьому процесі участь. Він хоче бути Ердоганом та Моді,

– наголосив політолог.

Олег Саакян прокоментував цинічну заяву президента Бразилії: дивіться відео

Президент Бразилії хоче свою позицію нібито посередника та рівновіддаленої сторони конвертувати у свої політичні та насамперед економічні зиски.

"Саме тому й він робить таку заяву. Але на неї немає бурхливої реакції або підтримуючих оплесків від інших держав. І це є маргінальна позиція, яку ми чули вже неодноразово", – підкреслив Олег Саакян.

Довідка. Засідання високого рівня на Генеральні асамблеї ООН збере світових лідерів. Воно відкриється 19 вересня і триватиме майже тиждень. Серед питань, які будуть розглядатися на Генасамблеї, зокрема, цілі сталого розвитку, зміни клімату, запобігання пандемії. Крім того, відбудеться засідання, присвячене Міжнародному дню повної ліквідації ядерної зброї та її пропаганді.

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