Як Бразилія дає кошти Москві
З липня Бразилія збільшила імпорт російської нафтопродукції на 25%. Це близько 235 тисяч барелів на день. При цьому, Бразилія зменшила кількість закупівлі з США.
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Бразилія є найбільшим ринком Латинської Америки, тому російські нафтопереробники зосереджені на постачанні сировини туди. Навіть бразильські компанії визнають, що купівля ними російського дизельного палива створює конкурентну перевагу, тому я очікую, що так це відбуватиметься і надалі.
Загальна динаміка зростання кількості російського палива, що постачається у Бразилію, почалася ще у лютому. Саме тоді у ЄС запровадили заборону імпорту енергоресурсів з країни-агресора.
Мета зменшити кількість нафтодоларів, що отримує Росія, спричинила різке зниження цін на російське паливо.
Країни G7 мають право на перевезення російської нафтопродукції лише, якщо вартість запланованого вантажу, нижча за вказані значення.
Через купівлю російського палива, імпортна ціна сировини в Бразилії знизилася на 10 – 15 доларів.
Як не дивно, після Бразилії, за кількістю закупленої в Росії сировини – Туреччина. Єрдоган хоч і не зберігає нейтралітет, проте продовжує товарні відносини з Кремлем.