Таку думку 24 Каналу озвучив колишній віцепрезидент Газпромбанку, військовослужбовець ЗСУ Ігор Волобуєв. За його словами, Росія ще має багато шляхів для обходу санкцій.

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Росія намагається обійти санкції

Ігор Волобуєв зазначив, що є дуже багато факторів, які впливають на курс рубля, який час від часу коливається.

Наприклад, рубль падає, ціни на нафту – зростають. Ціни на газ теж зростають. Хоча зараз, мабуть, не можна казати, що це їм дуже допомагає. "Газпром" сам відключив Європу від газу, там залишилось декілька споживачів, які беруть у Росії газ,

– сказав він.

Росія намагається обходити міжнародні санкції. На думку колишнього віцепрезидента Газпромбанку, країни Заходу повинні зробити все, щоб закрити для країни-агресорки шляхи для обходу санкцій, щоб вони були ефективними.

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