Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший вице-президент Газпромбанка, военнослужащий ВСУ Игорь Волобуев. По его словам, у России еще много путей для обхода санкций.
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Россия пытается обойти санкции
Игорь Волобуев отметил, что есть очень много факторов, которые влияют на курс рубля, которые время от времени колебается.
К примеру, рубль падает, цены на нефть – растут. Цены на газ тоже растут. Хотя сейчас, пожалуй, нельзя говорить, что это очень помогает им. "Газпром" сам отключил Европу от газа, там осталось несколько потребителей, берущих у России газ,
– сказал он.
Россия пытается обходить международные санкции. По мнению бывшего вице-президента Газпромбанка, страны Запада должны сделать все, чтобы закрыть для страны-агрессорки пути для обхода санкций, чтобы они были эффективными.
Волобуев об обвале рубля: смотрите видео
Падение рубля: последние новости
- Издание Bloomberg отметило, что российский рубль продолжает стремительно терять позиции на рынке. Речь идет о курсе на уровне 100 рублей за 1 доллар. Это произошло впервые с первых недель марта 2022 года. Евро стоит более 110 рублей. Обвал рубля не смогли сдержать даже последние интервенции российского центрального банка. В частности, регулятор даже приостановил покупку иностранных валют до конца года.
- С января 2023 года доллар США подорожал относительно рубля на 23%. Из-за этого рубль вошел в тройку самых слабых валют среди развивающихся стран. В этот список также вошли турецкая лира и аргентинское песо.
- Интересно, что в начале августа рубль резко обесценился относительно китайского юаня. Валюта зафиксировала самый плохой результат за год на рынке.