Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший вице-президент Газпромбанка, военнослужащий ВСУ Игорь Волобуев. По его словам, у России еще много путей для обхода санкций.

Читайте также Война против Украины или спасение экономики: перед Путиным встала дилемма из-за падения рубля

Россия пытается обойти санкции

Игорь Волобуев отметил, что есть очень много факторов, которые влияют на курс рубля, которые время от времени колебается.

К примеру, рубль падает, цены на нефть – растут. Цены на газ тоже растут. Хотя сейчас, пожалуй, нельзя говорить, что это очень помогает им. "Газпром" сам отключил Европу от газа, там осталось несколько потребителей, берущих у России газ,

– сказал он.

Россия пытается обходить международные санкции. По мнению бывшего вице-президента Газпромбанка, страны Запада должны сделать все, чтобы закрыть для страны-агрессорки пути для обхода санкций, чтобы они были эффективными.

Волобуев об обвале рубля: смотрите видео

Падение рубля: последние новости