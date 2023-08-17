В России, к слову, стремительно обесценился рубль. Теперь один доллар можно купить за 100 рублей. Но эффект на российскую экономику мог бы быть еще сильнее. Об этом 24 Каналу рассказал Мухтар Аблязов – казахстанский политик, бывший министр энергетики Казахстана, объяснив, что для этого следует привлекать другие инструменты.

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Санкции не работают

Британский экономист Тимоти Эш, комментируя обвал рубля, отметил, что это лишь свидетельство главной проблемы в России. А именно того, что ограничения цен на нефть и санкции в целом не работают.

Ограничения цен на нефть работают частично. Но цель привести российскую экономику к краху не была выполнена. Более того, сегодня есть информация, что даже установление цены 60 долларов за баррель, которую ввели на российскую нефть, тоже не работает,

– отметил Мухтар Аблязов.

Дело в том, что хоть российские торговцы и продают нефть по такой цене. Однако затем договариваются с транспортными и другими сопровождающими сделку компаниями увеличить фактическую цену. Часть денег потом возвращают.

"Через эту схему выяснили, что потолок цены на российскую нефть не работает. Россия только на продаже нефти Индии дополнительно заработала более 1,1 миллиарда долларов. Санкции неэффективны, они не работают", – убежден политик.

Если не использовать новые механизмы, то санкции будут безрезультатными. К тому же у России хороший платежный баланс, дефицит бюджета заложен на уровне 2% от уровня ВВП. В некоторых европейских странах он больше фактически вдвое. Тревожным фактом является то, что отмечают определенный рост экономики России.

Мухтар Аблязов о том, почему санкции против России не работают: смотрите видео

С Индией важно работать

Вспомнив об Индии, стоит заметить, что Украину не пригласили на саммит G20. Мол, это не площадка для обсуждения войны, а для обсуждения продовольствия и экономических вопросов. При этом Россию на саммите ждут.

Если экономика России жизнеспособна, растет, то она может и финансировать войну. Индия вместе с Китаем не прямо военно помогают России. 91% российской нефти идет этим странам. Так что фактически они спонсоры,

– заметил Аблязов.

Однако при этом Индия достаточно демократическая страна. До полномасштабного вторжения доля импорта российской нефти в Индию составляла около 3%. Нью-Дели действительно проводит большинство торговых операций с западным миром – Европой и США.

Поэтому следует найти механизмы работы с Индией, чтобы она не покупала российские нефтепродукты.

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