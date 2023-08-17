Что с российской экономикой

По состоянию на июль 2023 года США ввели санкции против более 3 600 российских физических и юридических лиц, судов и самолетов. Эти ограничения включают и крупнейшие компании, банки и деятели из России. Евросоюз, ввел более 1 800 санкций.

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Наибольшее значение имеют ограничения активов российских учреждений и граждан за границей. Приблизительно 300 миллиардов долларов ЦБ России сейчас заморожено. Нефть – ресурс, которым сильно гордится страна-агрессор, также заблокирована для транспортировки в любую точку мира.

Заметьте! В июле 2023 года доход России по продаже нефти стал меньше на 41% по сравнению с прошлогодним.

В этом году санкции повлекли за собой наибольшее обесценение национальной валюты – рубля, среди всех стран, на развивающихся рынках.

США планируют отслеживать все пути, по которым Россия обходит санкции и способствует устранению этих возможностей.

Что произошло с рублем

В ЦБ России объявили срочное собрание. 14 августа курс рубля погрузился до критического минимума. Доллар начал стоить более 100 рублей за доллар.

Обратите внимание! Согласно статистике ЦБ России, 17 августа 2023 года 1 доллар в России стоит 96,7 рубля.

США тайно торгует с Россией

Несмотря на свою антироссийскую политику, США продолжают покупать у России уран. Санкции затронули почти все сферы российской экономики, но удачно обошли ядерный сектор.

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Если западные лидеры изберут более жесткую политику и, конечно, перекроют торговые пути России, у Путина не останется другого выхода, как остановить войну. Россияне готовились к наступлению на Украину, они накопили достаточно ресурсов, чтобы пока удерживать свою экономику. Тенденцию обесценивания рубля необходимо поддерживать новыми санкциями.