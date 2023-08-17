Що з російською економікою

Станом на липень 2023 року США ввели санкції проти понад 3 600 російських фізичних і юридичних осіб, суден і літаків. Ці обмеження включають і найбільші компанії, банки та діячів з Росії. Євросоюз, запровадив понад 1 800 санкцій.

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Найбільше значення мають обмеження активів російських установ та громадян закордоном. Приблизно 300 мільярдів доларів ЦБ Росії зараз заморожено. Нафта – ресурс, яким сильно пишається країна-агресор, також заблокована для транспортування у будь-яку точку світу.

Зауважте! У липні 2023 року дохід Росії з продажу нафти став меншим на 41% у порівнянні з минулорічним.

Цьогоріч санкції спричинили найбільше знецінення національної валюти – рубля, серед усіх країн, на ринках, що розвиваються.

США планують відстежувати усі шляхи, якими Росія обходить санкції та сприяти усуненню цих можливостей.

Що сталося з рублем

У ЦБ Росії оголосили термінові збори. 14 серпня курс рубля опустився до критичного мінімуму. Долар почав коштувати більше ніж 100 рублів за долар.

Зверніть увагу! Згідно із статистикою ЦБ Росії, 17 серпня 2023 року 1 долар в Росії коштує 96,7 рубля.

США таємно торгує з Росією

Не дивлячись на свою антиросійську політику, США продовжують купувати у Росії уран. Санкції торкнулися майже усіх сфер російської економіки, але вдало обійшли ядерний сектор.

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Якщо західні лідери оберуть жорсткішу політику і кінцево перекриють торговельні шляхи Росії, у Путіна не залишиться іншого виходу, як зупинити війну. Росіяни готувалися до наступу на Україну, вони накопичили достатньо ресурсів аби поки утримувати свою економіку.Тенденцію знецінення рубля потрібно підтримувати новими санкціями.