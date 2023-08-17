Що з російською економікою
Станом на липень 2023 року США ввели санкції проти понад 3 600 російських фізичних і юридичних осіб, суден і літаків. Ці обмеження включають і найбільші компанії, банки та діячів з Росії. Євросоюз, запровадив понад 1 800 санкцій.
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Найбільше значення мають обмеження активів російських установ та громадян закордоном. Приблизно 300 мільярдів доларів ЦБ Росії зараз заморожено. Нафта – ресурс, яким сильно пишається країна-агресор, також заблокована для транспортування у будь-яку точку світу.
Цьогоріч санкції спричинили найбільше знецінення національної валюти – рубля, серед усіх країн, на ринках, що розвиваються.
США планують відстежувати усі шляхи, якими Росія обходить санкції та сприяти усуненню цих можливостей.
Що сталося з рублем
У ЦБ Росії оголосили термінові збори. 14 серпня курс рубля опустився до критичного мінімуму. Долар почав коштувати більше ніж 100 рублів за долар.
США таємно торгує з Росією
Не дивлячись на свою антиросійську політику, США продовжують купувати у Росії уран. Санкції торкнулися майже усіх сфер російської економіки, але вдало обійшли ядерний сектор.
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Якщо західні лідери оберуть жорсткішу політику і кінцево перекриють торговельні шляхи Росії, у Путіна не залишиться іншого виходу, як зупинити війну. Росіяни готувалися до наступу на Україну, вони накопичили достатньо ресурсів аби поки утримувати свою економіку.Тенденцію знецінення рубля потрібно підтримувати новими санкціями.