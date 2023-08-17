У Росії, до слова, стрімко знецінився рубль. Тепер один долар можна купити за 100 рублів. Але ефект на російську економіку міг би бути ще сильнішим. Про це 24 Каналу розповів Мухтар Аблязов – казахстанський політик, колишній міністр енергетики Казахстану, пояснивши, що для цього варто долучати інші інструменти.

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Санкції не працюють

Британський економіст Тімоті Еш, коментуючи обвал рубля, зазначив, що це лише свідчення головної проблеми в Росії. А саме те, що обмеження цін на нафту та санкції загалом не працюють.

Обмеження цін на нафту працюють частково. Але ціль привезти російську економіку до краху не була виконана. Щобільше, сьогодні є інформація, що навіть встановлення ціни 60 доларів за барель, яку встановили на російську нафту, теж не працюють,

– зазначив Мухтар Аблязов.

Річ у тім, що хоч російські торговці й продають нафту за такою ціною. Однак потім домовляються із транспортними й іншими компаніями, що супроводжують угоду, збільшити фактичну ціну. Частину грошей потім повертають.

"Через цю схему з'ясували, що стеля ціни на російську нафту не працює. Росія лише на продажу нафти Індії додатково заробила понад 1,1 мільярда доларів. Санкції неефективні, вони не працюють", – переконаний політик.

Якщо не застосовувати нові механізми, то санкції будуть безрезультатними. До того ж в Росії хороший платіжний баланс, дефіцит бюджету закладений на рівні 2% від рівня ВВП. В деяких європейських країнах він більший фактично вдвічі. Тривожним фактом є й те, що відзначають певний ріст економіки Росії.

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З Індією важливо працювати

Згадавши про Індію, варто й зауважити, що Україну не запросили на саміт G20. Мовляв, це не майданчик для обговорення війни, а для обговорення продовольства та економічних питань. При цьому Росію на саміті чекають.

Якщо економіка Росії є життєздатною, росте, то вона може і фінансувати війну. Індія разом з Китаєм не прямо військово допомагають Росії. 91% російської нафти йде цим країнам. Тож фактично вони є спонсорами,

– зауважив Аблязов.

Однак при цьому Індія є доволі демократичною країною. До повномасштабного вторгнення частка імпорту російської нафти в Індії складав близько 3%. Нью-Делі насправді ж проводить більшість торгових операцій із західним світом – Європою та США.

Тому варто знайти механізми роботи з Індією, аби вона не купувала російські нафтопродукти.

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