Як тепер будуть розраховувати пенсії

Згідно з проєктом, який підготували в Мінсоцполітики, пенсії в Україні будуть складатись з двох частин, передає 24 Канал з посиланням на "На Пенсії". Перша частина – це базова пенсія, друга – страхова пенсія.

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Коли закон запрацює, то можливе зростання виплат на понад 20%, ідеться у статті. Таким чином урядовці намагаються зробити виплати більш справедливими для людей, які виходять на відпочинок у різний час, з різними розмірами зарплат та інфляції.

Базова пенсія – однакова для усіх громадян і дорівнюватиме 30% мінімальної заробітної плати на поточний рік, від якої "відмінусували" податки (18% податок на доходи і 5% військовий збір). У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати, зафіксований у законі про держбюджет, становить 8 000 гривні, а з врахуванням податків "на руки" людина отримує 6 160 гривні. З врахуванням цих цифр, базова пенсія – 1 848 гривні.

– однакова для усіх громадян і дорівнюватиме 30% мінімальної заробітної плати на поточний рік, від якої "відмінусували" податки (18% податок на доходи і 5% військовий збір). У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати, зафіксований у законі про держбюджет, становить 8 000 гривні, а з врахуванням податків "на руки" людина отримує 6 160 гривні. З врахуванням цих цифр, базова пенсія – 1 848 гривні. Страхова пенсія – різна для усіх громадян і залежить від індивідуальної заробітної плати, яку отримували перед виходом на відпочинок (потрібна для нарахування балів), від середньої зарплати в країні, і ще є коефіцієнт в 30% для обчислення ваги пенсійних балів, розповіли на порталі.

Так, згідно з розрахунками видання, із 35 роками стажу та середньою зарплатою страхова пенсія складатиме близько 4292 гривні, а загальна сума виплати – 6140 гривень. Це більше, ніж за старою формулою (4745 гривень).

Зверніть увагу! Однак очікувати стрімкого підвищення пенсій не варто. Через обмеженість фінансування до 2030 року застосовуватиметься "коефіцієнт фінансової стійкості". Цей показник щороку визначатиме, на які виплати вистачить бюджету. Уряд планує поступово збільшувати пенсії, залежно від економічних можливостей.

Міністерство соціальної політики пояснює, що реформа дозволить забезпечити сучасний рівень виплат і зменшити залежність пенсіонерів від доплат та надбавок. У разі ухвалення змін пенсії перераховуватимуть із липня 2025 року за новими правилами.

Важливо! Стара система розрахунку пенсій, яка враховує середню зарплату за останні три роки, не дозволяє повністю компенсувати інфляцію та зростання доходів. Це призводить до того, що старі пенсії значно відстають від сучасного рівня зарплат. Нова формула покликана розв'язати цю проблему та зробити пенсійні виплати більш справедливими.