Как теперь будут рассчитывать пенсии

Согласно проекту, который подготовили в Минсоцполитики, пенсии в Украине будут состоять из двух частей, передает 24 Канал со ссылкой на "На Пенсии". Первая часть – это базовая пенсия, вторая – страховая пенсия.

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Когда закон заработает, то возможен рост выплат более чем на 20%, говорится в статье. Таким образом чиновники пытаются сделать выплаты более справедливыми для людей, которые выходят на отдых в разное время, с разными размерами зарплат и инфляции.

Базовая пенсия – одинакова для всех граждан и будет равна 30% минимальной заработной платы на текущий год, от которой "отминусовали" налоги (18% налог на доходы и 5% военный сбор). В 2025 году размер минимальной заработной платы, зафиксирован в законе о госбюджете, составляет 8 000 гривен, а с учетом налогов "на руки" человек получает 6 160 гривен. С учетом этих цифр, базовая пенсия – 1 848 гривны.

– одинакова для всех граждан и будет равна 30% минимальной заработной платы на текущий год, от которой "отминусовали" налоги (18% налог на доходы и 5% военный сбор). В 2025 году размер минимальной заработной платы, зафиксирован в законе о госбюджете, составляет 8 000 гривен, а с учетом налогов "на руки" человек получает 6 160 гривен. С учетом этих цифр, базовая пенсия – 1 848 гривны. Страховая пенсия – разная для всех граждан и зависит от индивидуальной заработной платы, которую получали перед выходом на отдых (нужна для начисления баллов), от средней зарплаты в стране, и еще есть коэффициент в 30% для вычисления веса пенсионных баллов, рассказали на портале.

Так, согласно расчетам издания, с 35 годами стажа и средней зарплатой страховая пенсия будет составлять около 4292 гривны, а общая сумма выплаты – 6140 гривен. Это больше, чем по старой формуле (4745 гривен).

Обратите внимание! Однако ожидать стремительного повышения пенсий не стоит. Из-за ограниченности финансирования до 2030 года будет применяться "коэффициент финансовой устойчивости". Этот показатель ежегодно будет определять, на какие выплаты хватит бюджета. Правительство планирует постепенно увеличивать пенсии, в зависимости от экономических возможностей.

Министерство социальной политики объясняет, что реформа позволит обеспечить современный уровень выплат и уменьшить зависимость пенсионеров от доплат и надбавок. В случае принятия изменений пенсии будут пересчитывать с июля 2025 года по новым правилам.

Важно! Старая система расчета пенсий, которая учитывает среднюю зарплату за последние три года, не позволяет полностью компенсировать инфляцию и рост доходов. Это приводит к тому, что старые пенсии значительно отстают от современного уровня зарплат. Новая формула призвана решить эту проблему и сделать пенсионные выплаты более справедливыми.