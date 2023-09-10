На думку глави Бразилії Лули да Сілва, засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відбуватиметься з 19 по 25 вересня, – це найкраще місце, де можна "звести" Путіна і Зеленського.
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Бразилія хоче переговорів
За словами Лулу, під час чергової сесії Генасамблеї знайдеться час, аби поговорити про війну та мир.
Там є місце, де можна посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни,
– заявив Лула да Сілва.
Також президент зауважив, що Бразилія прагне виступати посередником у мирних переговорах між сторонами збройного конфлікту.
Тим часом сам президент Зеленський неодноразово відкидав можливість переговорів із Путіним. Нещодавно він заявив, що домовлятися із брехуном – то даремна справа. На його думку, Путін довів, що його слову немає ціни, коли пообіцявши Пригожину гарантії безпеки, опісля вбив його.
Крім того, у Зеленського постійно зазначають, що для початку переговорів спочатку необхідне виведення російських військ з усієї території України.
Президент Бразилії про війну в Україні: що відомо
- Бразилія – одна з країн, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не наклала санкції на країну-агресорку. А навесні 2023 року президент цієї країни відзначився низкою проросійських заяв.
- Зокрема, Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав до миру між Росією та Україною, який, на його думку, можна встановити, змусивши Зеленського поговорити із Путіним та переконавши Захід не постачати Україні зброю. Так, президент Бразилії особисто звернувся до США із проханням "не заохочувати війну".
- Також Лулу запропонував Зеленському заради миру поступитися "Кримом".
- В Україні відреагували на слова бразильця, запросивши його до Києва. Втім, той запрошення проігнорував.
- Втім, згодом риторика Лулу змінилася. Під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе Лула да Сілва повідомив, що "знову підтвердив позицію Бразилії щодо захисту територіальної цілісності України та засудження вторгнення". Хоча країна голосувала за відповідні резолюції у Раді Безпеки ООН та на Генеральній Асамблеї, бразильський президент часто висловлював прокремлівські тези.