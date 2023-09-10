На думку глави Бразилії Лули да Сілва, засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відбуватиметься з 19 по 25 вересня, – це найкраще місце, де можна "звести" Путіна і Зеленського.

Дивіться також У Байдена побачили позитив у слабкій декларації G20

Бразилія хоче переговорів

За словами Лулу, під час чергової сесії Генасамблеї знайдеться час, аби поговорити про війну та мир.

Там є місце, де можна посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни,

– заявив Лула да Сілва.

Також президент зауважив, що Бразилія прагне виступати посередником у мирних переговорах між сторонами збройного конфлікту.

Тим часом сам президент Зеленський неодноразово відкидав можливість переговорів із Путіним. Нещодавно він заявив, що домовлятися із брехуном – то даремна справа. На його думку, Путін довів, що його слову немає ціни, коли пообіцявши Пригожину гарантії безпеки, опісля вбив його.

Крім того, у Зеленського постійно зазначають, що для початку переговорів спочатку необхідне виведення російських військ з усієї території України.

Президент Бразилії про війну в Україні: що відомо