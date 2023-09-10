Про це сказав Джейк Салліван, радник президента США з питань національної безпеки. За його словами, декларація захищає принципи статуту ООН.

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G20 вдалося узгодити питання експорту українського зерна

"З нашого погляду, вона дуже добре захищає принцип, згідно з яким держави не можуть застосовувати силу для територіальних загарбань, що використання ядерної зброї є неприпустимим, що справедливий мир повинен базуватися на принципах статуту ООН", – сказав Салліван.

На його думку, декларація стала "вотумом упевненості" в тому, що G20 здатна об'єднатися для розв'язання важких питань, які сильно розділяють одних членів організації від інших.

Декларація G20 закликала до "справедливого і міцного миру в Україні", але не пов'язує цю вимогу з важливістю територіальної цілісності України, на чому наполягали західні країни.

До декларації також не увійшла заява з версії 2022 року, в якій зазначалося, що "більшість учасників рішуче засудили війну".

Виключення західної критики на адресу Росії дало змогу G20 дійти згоди з інших питань, як-от обіцянка відновити експорт українського зерна через Чорне море, сказав один із високопосадовців західних країн, які були присутні на саміті, зазначивши, що компроміс був необхідний для збереження консенсусу.

"У нас було два варіанти – з текстом або без. Я вважаю, що правильна відповідь – з текстом. Таким чином платформа (G20 – 24 Канал) і організація зберігають життєздатність", – сказав він.

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