Держави, що входять до G20, ухвалили комюніке у суботу, 9 вересня. Очікувалося, що вони це зроблять на другий день саміту. Представник Індії Амітабх Кант повідомив про досягнення стовідсоткової одностайності.

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Що в документі написано про Україну

Фінальна заява складається з 37 сторінок та містить в собі 83 абзаци. Вона охоплює багато тем – від питань енергетики до російсько-української війни. В контексті російської агресії країни-члени G20 закликали до миру та привітали конструктивні ініціативи, які його підтримують.

"Велика двадцятка" закликала держави діяти у повному обсязі відповідно до цілей і принципів Статуту ООН та наголосила, що застосування ядерної зброї чи ядерні погрози є неприпустимими. У заяві також звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки.

Водночас прямого засудження повномасштабної агресії Росії проти України в цій декларації немає. В комюніке зазначається, що "були різні погляди та оцінки ситуації".

У заяві також є заклик до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив. Причому, не тільки з України, а і з Росії. G20 це пояснює необхідністю задоволення попиту в найменш розвинених країнах, особливо в Африці, та державах, що розвиваються.

Що цьому передувало