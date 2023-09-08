Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. На його думку, Сполучені Штати лише виграють від відсутності на саміті очільників "антизахідних" країн.
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Чому Путін та Сі не приїдуть на саміт G20
Немає великої таємниці в тому, що російський диктатор боїться покидати межі своєї країни, боючись чергового перевороту. Однак є ще одна причина, чому Путін не захотів поїхати до Індії: починаючи з 2014 року, багато західних політиків відмовляються тиснути йому руку й розмовляти в неформальній обстановці. Через це російський диктатор не відчуває себе своїм серед світових лідерів.
Натомість відсутність Сі Цзіньпіна є більш показовою. Китай та Індія мають дуже складну історію: територіальні суперечки між ними досі невирішені, а на кордоні час від часу відбуваються сутички.
Відносини індії та Китаю, м'яко кажучи, не є добросусідськими. Індійські політики сприймають Китай як загрозу, а Китай з ревнощами дивиться за розвитком Індії, – пояснив Рибачук.
Нещодавно Індія обігнала Китай за чисельністю населення. Тепер вона прагне обігнати Китай ще й за обсягом економіки. На відміну від Китаю, який після ковіду зіштовхнувся з економічними проблемами, індійська економіка розвивається впевнено.
Через цей контекст Сі Цзіньпіню не дуже комфортно приїздити до Індії одразу після саміту БРІКС, рішення якого оглядачі вважають китайською перемогою. Очільник Пекіну, як і Путін, надіслав на зустріч свого прем’єра.
Олег Рибачук про геополітичну ситуацію напередодні саміту G20: дивіться відео
Як США скористаються відсутністю своїх суперників
Варто зазначити, що Індія ще з 20 століття прагне бути “позаблоковою” країною, не стаючи ані на бік Заходу, ані на бік СРСР. Зараз Індія намагається продовжувати цю політику для того, щоб конкурувати з Китаєм.
Не менш важливо, що на саміт G20 Делі запросив Африканський союз, і Джозеф Байден хоче скористатися відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна для того, щоб посилити свій вплив на Африку.
Просто зараз американський президент зустрічається з прем’єр-міністром Індії. І американська дипломатія працює над тим, щоб "відірвати" Індію від Росії. Серед тем, які обговорюватимуть очільники країн, буде спільне виробництво авіадвигунів. Це важливо, адже до останнього часу Індія озброювала свою армію переважно російською технікою.
Що відомо про саміт G20
- Саміт 20 найбільших економік світу пройде 9 – 10 вересня в столиці Індії. При цьому прем'єр країни наголошував, що прагне вести обговорення виключно в економічній площині.
- Серед основних тем саміту виділяють зелену енергетику, економічне зростання, а також технологічні трансформації, якими славиться Індія. Протягом останніх 5 років країна змогла забезпечити доступом до інтернету сотні мільйонів людей, а також розробила власну систему електронного документообігу.
- Попри те, що Путін та Сі Цзіньпін не приїдуть в Індію, прем'єри антизахідних країн все одно будуть присутніми на зустрічі, що може створити певні труднощі при формуванні фінального комюніке.